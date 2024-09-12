Unicredit - Commerzbank: Ιταλικό όνειρο, γερμανικός εφιάλτης 

Η χθεσινή κίνηση της ιταλικής τράπεζας Unicredit να αποκτήσει το 9% της γερμανικής Commerzbank ενδέχεται να οδηγήσει στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τραπεζική συγχώνευση των τελευταίων ετών.

Όταν το Βερολίνο βγήκε χθες στην αγορά για να προσφέρει πακέτο μετοχών της Commerzbank δεν είχε την παραμικρή ιδέα ότι ο ιταλικός τραπεζικός όμιλος θα άρπαζε την ευκαιρία. Έτσι, το γερμανικό δημόσιο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην άβολη θέση να κατέχει σχεδόν το ίδιο ποσοστό με την Unicredit στην Commerzbank, με ανοιχτό το ενδεχόμενο το ιταλικό τραπεζικό ίδρυμα να καταστεί μεγαλύτερος μέτοχος, στην περίπτωση που προσφερθούν επιπλέον μετοχές. Στην παρούσα φάση πάντως η γερμανική κυβέρνηση δηλώνει πως δεν πρόκειται να προχωρήσει σε περαιτέρω πώληση μετοχών από το 12% που έχει στην Commerzbank, ενώ και βάσει νόμου δεν μπορεί να πουλήσει μετοχές για το επόμενο τρίμηνο.

Η πληροφορία που εκμεταλλεύτηκε ο Orcel

Η κυβέρνηση της Γερμανίας ενημέρωσε τις προηγούμενες μέρες το κοινό για την πρόθεσή της να πουλήσει ποσοστό που κατείχε στην Commerzbank ώστε να δώσει το μήνυμα ότι η διαδικασία θα ήταν δίκαιη, αλλά και με στόχο να καταδείξει ότι η δέσμευση που είχε αναλάβει για αποεπένδυση του μεριδίου που είχε αποκτήσει το 2008 γινόταν πράξη.

Έτσι όμως ενημέρωσε και τον CEO της Unicredit Andrea Orcel, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Πριν την πώληση του ποσοστού που κατείχε η γερμανική κυβέρνηση, ο Orcel επιδόθηκε σε αγορές μετοχών μέσω συμβάσεων παραγώγων, όπως αναφέρουν πληροφορίες που επικαλούνται ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Γερμανοί αξιωματούχοι έτρεφαν την ελπίδα πως το 9% της Commerzbank θα κατέληγε σε διαφορετικούς επενδυτές, διασφαλίζοντας την ανεξαρτησία της τράπεζας. Ωστόσο, τα προειδοποιητικά μηνύματα ήταν εκεί, αφού η UniCredit είχε κάνει γνωστές τις προθέσεις της να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Commerzbank εδώ και χρόνια.

Οι προσπάθειες της Unicredit για την Commerzbank

Η πρώτη προσπάθεια πάει πίσω στο 2001, όταν η ιταλική UniCredit έκανε μια κίνηση προς την Commerzbank, την οποία όμως ματαίωσε η ίδια λίγο πριν τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

Η τράπεζα, με έδρα το Μιλάνο, επεξεργάστηκε ένα σχέδιο πρότασης το 2019, το οποίο όμως συνάντησε πολιτική αντίσταση. Ακόμη μια προσπάθεια που έγινε το 2022, από τον τωρινό διευθύνοντα σύμβουλο Andrea Orcel, επίσης δεν οδήγησε πουθενά λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Κι ενώ ο Όλαφ Σολτς δεν είχε ιδέα περί για τις προθέσεις του Ιταλού της Unicredit, δεν συνέβη το ίδιο και με την Μελόνι. Ο Andrea Orcel είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την πρωθυπουργό της Ιταλίας.

“Ανοιχτό το ενδεχόμενο συγχώνευσης”

Σε δηλώσεις του την Πέμπτη ο CEO της Unicredit, Andrea Orcel, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εξαγοράς ή και συγχώνευσης της Commerzbank.

“Ολα είναι στο τραπέζι,” είπε ο Orcel στην τηλεόραση του Bloomberg. Μπορεί να αγοράσουμε το επιπλέον 12% που κατέχει η γερμανική κυβέρνηση, μπορεί να μειώσουμε τη συμμετοχή μας ή μπορεί να συγχωνεύσουμε τις δυο τράπεζες. “Μπορούμε όλες οι πλευρές να έχουμε μια εποικοδομητική συζήτηση ως προς το αν όλοι μας θέλουμε να δημιουργήσουμε κάτι περισσότερο από την αξία που μπορεί να δημιουργήσει μόνη της η Commerzbank” τόνισε ο Ιταλός CEO.

Οι δηλώσεις του Orcel έδωσαν νέα ώθηση στις τιμές των μετοχών, με τους τίτλους της Commerzbank να ενισχύονται κατά 2,6% και της Unicredit να καταγράφουν άνοδο 2%.

“Στρατηγικές άμυνας”

Τώρα η διοίκηση της Commerzbank εξετάζει αμυντικές στρατηγικές προκειμένου να αποφύγει το ενδεχόμενο εξαγοράς από τους Ιταλούς. Παρά το γεγονός ότι θα συμμετέχει σε τυχόν διερευνητικές συζητήσεις με την Unicredit -με βάση την υποχρέωση που έχει προς τους μετόχους της- η διοίκηση του γερμανικού τραπεζικού ομίλου θέλει να διατηρήσει την αυτονομία της.

Σημειώνεται πως η γερμανική αγορά αντιπροσωπεύει το 20% των καθαρών κερδών της Unicredit, ενώ πιθανή συγχώνευση με την Commerzbank θα ανέβαζε το ποσοστό σε περίπου 40%.

Πηγή: skai.gr

