Μείωση 11,3% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Τον συγκεκριμένο μήνα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.438 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 17.395 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2023 (αύξηση 8,3% είχε παρουσιαστεί τον Αύγουστο 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022).

Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 9.040 έναντι 10.936 που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο 2023, παρουσιάζοντας μείωση 17,3%.

Το 8μηνο, κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 172.757 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 165.130 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 4,6% (αύξηση 11,9% είχε σημειωθεί το 8μηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 106.399 έναντι 100.684 που κυκλοφόρησαν το 8μηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 5,7%.

Παράλληλα, τον Αύγουστο κυκλοφόρησαν 6.326 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 5.699 τον αντίστοιχο μήνα του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 11% (αύξηση 26,3% είχε παρουσιαστεί τον Αύγουστο 2023 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2022). Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 6.027 έναντι 5.414 που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 11,3%.

Το 8μηνο, κυκλοφόρησαν 58.416 νέες μοτοσυκλέτες κυβισμού άνω των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 49.715 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 17,5% (αύξηση 13,8% είχε σημειωθεί το 8μηνο του 2023 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2022).

Οι καινούργιες μοτοσυκλέτες ανέρχονται σε 55.539 έναντι 47.081 που κυκλοφόρησαν το 8μηνο του 2023, παρουσιάζοντας αύξηση 18%.

Πηγή: skai.gr

