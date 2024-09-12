Αύξηση 11,4% παρουσίασε η συνολική διακίνηση επιβατών στους ελληνικούς λιμένες το α' τρίμηνο φέτος σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2023. Αύξηση 16,7% παρατηρήθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου του 2023 προς το α' τρίμηνο του 2022.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική διακίνηση εμπορευμάτων παρουσίασε μείωση 0,1% το α' τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2023. Αύξηση 9,6% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου του 2023 προς το α' τρίμηνο του 2022.

Ενώ, η συνολική διακίνηση κινητών μονάδων (τροχοφόρων) παρουσίασε αύξηση 7,6% το α' τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2023. Αύξηση 10,5% είχε υπάρξει κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α' τριμήνου του 2023 προς το α' τρίμηνο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

