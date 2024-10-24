Οι παγκόσμιες πωλήσεις έργων τέχνης μειώθηκαν κατά 4% πέρυσι σε περίπου 65 δισεκατομμύρια δολάρια, καθώς οι πλουσιότεροι πελάτες μείωσαν τις αγορές τους, σύμφωνα με την Έκθεση για την Αγορά Τέχνης, που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη από την ελβετική τράπεζα UBS.

Η διεύθυνση διαχείρισης πλούτου της τράπεζας συμβουλεύει πελάτες που ενδιαφέρονται να αγοράσουν έργα τέχνης, αν και δεν θεωρεί τις αγορές αυτές επενδύσεις.

Ο πληθωρισμός, τα υψηλά επιτόκια και η πολιτική αστάθεια κατέστησαν τους πλουσιότερους πελάτες πιο επιφυλακτικούς με τις αγορές έργων τέχνης και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αποφασίσουν για πιθανές αγορές, σύμφωνα με τον Πολ Ντόνοβαν, επικεφαλής οικονομολόγο της διεύθυνσης διαχείρισης πλούτου της UBS.

Ο όγκος πωλήσεων σε δημοπρασίες τέχνης μειώθηκε 7% και σε εμπόρους κατά 3%, κυρίως λόγω της μειωμένης ζήτησης για πιο ακριβή τέχνη και αγορών χαμηλότερης μέσης αξίας.

Η μόνη χώρα στην οποία αυξήθηκαν οι πωλήσεις έργων τέχνης ήταν η Κίνα, που έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά τέχνης στον κόσμο μετά τις ΗΠΑ με αύξηση 9% σε συναλλαγές στα 12,2 δισεκ. δολάρια. Ο Ντόνοβαν αποδίδει το εντονότερο ενδιαφέρον των Κινέζων αγοραστών στην καταναλωτική συμπεριφορά που παρατηρήθηκε με καθυστέρηση μετά τα lockdown της COVID, καθώς η Κίνα διατήρησε τα μέτρα απομόνωσης σε ισχύ για μεγαλύτερο διάστημα από τις χώρες της Δύσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.