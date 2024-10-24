Εντυπωσιακή αύξηση κατά 20,6% σημειώνει η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα με βάση τις άδειες που εκδόθηκαν στο επτάμηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα αύξηση 21,4% καταγράφεται και στην οικοδομική επιφάνεια.

Με αποτέλεσμα, να παρουσιαστεί αύξηση κατά 14,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση κατά 10,1% στην επιφάνεια και μείωση κατά 2,9% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.