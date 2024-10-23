Τζούρος: Μήνυμα εμπιστοσύνης σε ελληνική οικονομία και επιχειρήσεις η τοποθέτηση κεφαλαίων 3,3 δισ. στις τράπεζες

Ξεκάθαρο μήνυμα εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων αποτελεί η τοποθέτηση στις τράπεζες κεφαλαίων της τάξης των 3,3 δισ.ευρώ από διεθνείς επενδυτές, στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του ΤΧΣ το τελευταίο ενάμιση έτος, τόνισε ο Θοδωρής Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Τράπεζας Πειραιώς, μιλώντας στο 3ο Oικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής και σε συζήτηση με θέμα «Οι μεγάλες προκλήσεις του επιχειρείν».

Αναφερόμενος στις προκλήσεις που υπάρχουν για τη διασφάλιση της αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας, ο κ. Τζούρος σημείωσε ότι, ενώ το οικονομικό κλίμα έχει βελτιωθεί και υπάρχουν οι δυνατότητες χρηματοδότησης, από τα σημαντικότερα προβλήματα παραμένουν η γραφειοκρατία και το πολύπλοκο και χρονοβόρο πλαίσιο που διέπει τις νέες επενδύσεις, ειδικά όπου εμπλέκονται πολλοί και διαφορετικοί φορείς.

«Όταν ένας επιχειρηματίας κάνει μια νέα επένδυση, θέλει να γνωρίζει το χρονοδιάγραμμα και το κόστος, κάτι που δεν είναι σαφές στην Ελλάδα, όπως έχει αποδειχθεί σε μεγάλα επενδυτικά projects», είπε χαρακτηριστικά.

Είναι ενδεικτικό ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις στη χώρα, υποχώρησαν από τα 7,5 δισ.ευρώ το 2022 στα 4,6 δισ.ευρώ το 2023, επίπεδο που δεν δικαιολογείται για την Ελλάδα, από τη στιγμή που χώρες εκτός ευρωζώνης, όπως η Τουρκία, για παράδειγμα, έχει 10 δισ.ευρώ άμεσες ξένες επενδύσεις και η Σερβία που είναι μικρότερη από την Ελλάδα, έχει 4 δισ.ευρώ, επισήμανε ο κ. Τζούρος και πρόσθεσε ότι και φέτος στο εξάμηνο από τα 2,1 δισ.ευρώ, ποσοστό 54% αφορά επενδύσεις σε ακίνητα για Golden Visa και Airbnb και κατά τα λοιπά, αγορές μετοχών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις.

Ο Επικεφαλής Corporate & Investment Banking της Πειραιώς υπογράμμισε το σημαντικό ρόλο που παίζει το τραπεζικό σύστημα στην υλοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων και την συμβολή των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης προς αυτή την κατεύθυνση.

«Οφείλω να πω, ότι η πλειοψηφία των έργων που αφορούν τη ψηφιακή και πράσινη μετάβαση αφορά κυρίως μεσαίες προς μεγάλες εταιρίες ενώ σε μικρότερο μέγεθος επιχειρήσεων βλέπουμε όλο και λιγότερες επενδύσεις και συνεπώς λιγότερες χρηματοδοτήσεις. Είναι κάτι που πρέπει να μας προβληματίσει ώστε να μην δημιουργηθεί μια οικονομία δύο ταχυτήτων», τόνισε ο κ. Τζούρος.

Η Πειραιώς έχει σήμερα χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων ύψους 22,5 δισ. ευρώ, με αύξηση σχεδόν 5 δισ.ευρώ από τα τέλη του 2021 και έχει διαθέσει πάνω από 1,7 δισ.ευρώ σε χαμηλότοκα δάνεια μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο 3ετές επιχειρηματικό πλάνο της Τράπεζας υπάρχει η δέσμευση για αύξηση της χρηματοδότησης στην ελληνική οικονομία κατά 5-6% ετησίως ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην αγροτική οικονομία, με πρόσφατο έργο την επέκταση της θερμοκηπιακής καλλιέργειας με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του πρωτογενούς τομέα.

