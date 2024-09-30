Υπερκαλύφθηκε ήδη, σύμφωνα με πληροφορίες, τουλάχιστον κατά έξι φορές το βιβλίο προσφορών που άνοιξε σήμερα το πρωί στο πλαίσιο της διαδικασίας της δημόσιας προσφοράς του 10% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η ζήτηση ήταν τόσο ισχυρή που σύμφωνα με πληροφορίες, το βιβλίο προσφορών είχε υπερκαλυφθεί από τα πρώτα λεπτά.

Το εύρος της τιμής για το plecement της Εθνικής ορίστηκε στα 7,3 με 7,95 ευρώ.

Αναλυτικά η σημερινή σχετική ανακοίνωση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει ως εξής:

«Στις 28 Σεπτεμβρίου 2024, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ» ή «Πωλητής Μέτοχος») ενέκρινε, μεταξύ άλλων, τη διάθεση συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ» (εφεξής «ΕΤΕ» ή «Τράπεζα»), που αντιστοιχεί σε 91.471.515 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες, με δικαίωμα ψήφου μετοχές, εισηγμένες στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών ("Χ.Α."), ονομαστικής αξίας εκάστης Euro1,00 στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ (οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), σε τιμή διάθεσης (η «Τιμή Προσφοράς») που κυμαίνεται μεταξύ Euro7,30 και Euro7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή. Η Τράπεζα δεν προσφέρει Προσφερόμενες Μετοχές και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Προσφερόμενων Μετοχών, τα καθαρά έσοδα από την πώληση των οποίων θα εισπραχθούν από τον Πωλητή Μέτοχο.

Η Τιμή Προσφοράς για κάθε Προσφερόμενη Μετοχή, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από Euro7,30 ή μεγαλύτερη από Euro7,95 ανά Προσφερόμενη Μετοχή, και η οποία θα είναι ακριβώς ίδια στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και στη Διεθνή Προσφορά, αναμένεται να καθοριστεί σύμφωνα με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, μετά τη λήξη της περιόδου της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών για τη Διεθνή Προσφορά στις ή περί τις 2 Οκτωβρίου 2024.

Επιπλέον, σε οποιαδήποτε στιγμή κατά την διαδικασία βιβλίου προσφορών για την Διεθνή Προσφορά, ο Πωλητής Μέτοχος δύναται, κατά την αποκλειστική και απόλυτη κρίση του, δυνάμει αποφάσεων του Διοικητικού του Συμβουλίου να αποφασίζει (όχι κατά κάποια συγκεκριμένη σειρά προτεραιότητας) να καθορίσει και να ανακοινώσει δημόσια ένα στενότερο εύρος εντός του Εύρους Τιμών, ή/και να προσδιορίσει μια ενδεικνυόμενη τιμή.

Οι Προσφερόμενες Μετοχές θα διατεθούν:

(α) στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες και Ειδικούς επενδυτές (όπως ορίζονται παρακάτω), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά (ο «Κανονισμός για το Ενημερωτικό Δελτίο»), τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ»), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), και

(β) εκτός Ελλάδας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης σε (i) πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές («QIB») στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «ΗΠΑ» ή «Ηνωμένες Πολιτείες»), όπως ορίζονται σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο «Κανόνας 144Α») ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο «Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ»), και (ii) ορισμένους άλλους ειδικούς επενδυτές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»).

Η Ελληνική Δημόσια Προσφορά θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών (το «Η.ΒΙ.Π.»), το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό κατά την περίοδο της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι από 30 Σεπτεμβρίου έως και 2 Οκτωβρίου 2024) από τις 10:00 ώρα Ελλάδος και έως τις 17:00 ώρα Ελλάδος, εκτός από την τελευταία ημέρα της περιόδου Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς.

«Πράσινο φως» από την κεφαλαιαγορά

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου για τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα υφισταμένων και εισηγμένων στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου άυλων μετοχών της εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» από τον πωλητή μέτοχο «Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», με δημόσια προσφορά σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

