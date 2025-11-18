ΤτΕ: Στα 3,9 δισ. ευρώ το ταμειακό πλεόνασμα του στο 10μηνο

Στο ποσό των 3.922 εκατ. ευρώ ανήλθε το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, έναντι πλεονάσματος 7.043 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Το ίδιο διάστημα, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 60.362 εκατ. ευρώ, από 55.699 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, αυτές διαμορφώθηκαν σε 51.516 εκατ. ευρώ, από 48.453 εκατ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2024.

Πηγή: skai.gr

