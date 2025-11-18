Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι δεν είναι ικανοποιημένος με ορισμένες από τις τροπολογίες του προϋπολογισμού που ψηφίστηκαν στο κοινοβούλιο, αλλά υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης να κάνει παραχωρήσεις στο όνομα του συμβιβασμού.

«Είμαι ικανοποιημένος με ό,τι ψηφίζεται καθημερινά στο κοινοβούλιο; Όχι. Αλλά πιστεύω ότι η πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητη και η αναζήτηση συμβιβασμού είναι αναπόφευκτη; Ναι», δήλωσε ο Μακρόν σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα το βράδυ, στο περιθώριο μιας εκδήλωσης με στόχο την προώθηση νέων ιδιωτικών επενδύσεων από γαλλικές εταιρείες.

Ο Μακρόν δεν παίζει άμεσο ρόλο στην ψήφιση του προϋπολογισμού. Αυτή η προσπάθεια εποπτεύεται από τον πρωθυπουργό του, Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Αν και η δαιδαλώδης νομοθετική διαδικασία απέχει πολύ από το να ολοκληρωθεί, οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατάφεραν να περάσουν αρκετές τροπολογίες στις οποίες αντιτάχθηκε η κυβέρνηση, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών αυξήσεων των εταιρικών φόρων, σημειώνει το Politico.

Δεν είναι βέβαιο ότι όλες οι τροπολογίες θα συμπεριληφθούν στο τελικό σχέδιο, αλλά ο Λεκορνί θα έχει λιγότερο έλεγχο από τους προκατόχους του, καθώς δεσμεύτηκε να μην χρησιμοποιήσει συνταγματική παράκαμψη για να περάσει τον προϋπολογισμό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.