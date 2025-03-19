Ελαφρώς χαμηλότερα από την αρχική εκτίμηση του Φεβρουαρίου διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον προηγούμενο μήνα, κυρίως λόγω της απρόσμενης υποχώρησης των τιμών καταναλωτή στη Γερμανία, με τη μέτρηση για την Ελλάδα ωστόσο να παραμένει αμετάβλητη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στη ζώνη του ευρώ «έτρεξε» με ρυθμό 2,3% ετησίως τον Φεβρουάριο, αντί 2,4% που ήταν η προκαταρκτική μέτρηση της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, μετά το 2,5% του Ιανουαρίου.

Σε μηνιαία βάση, ο ρυθμός μεταβολής του ΔΤΚ αναθεωρήθηκε επίσης ελαφρώς χαμηλότερα στο 0,4% από 0,5% που ήταν η αρχική εκτίμηση.

Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός, που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, τον οποίο παρακολουθούν στενά οι υπεύθυνοι χάραξης της νομισματικής πολιτικής, διατηρήθηκε αμετάβλητος στο 2,6% τον Φεβρουάριο, παρότι σε μηνιαία βάση διαμορφώθηκε επίσης ελαφρώς χαμηλότερα στο 0,5% από 0,6%.

Όσον αφορά την Ελλάδα, πάντως, η Eurostat επιβεβαίωσε την προκαταρκτική της μέτρηση για ετήσιο ρυθμό στο 3%, μετά το 3,1% του Ιανουαρίου.

Η ελαφρά αυτή μείωση αμβλύνει τις ανησυχίες των επενδυτών και των οικονομολόγων ότι μια αναπάντεχη άνοδος των πληθωριστικών πιέσεων θα μπορούσε να αποτρέψει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να συνεχίσει τις μειώσεις των επιτοκίων.

Η κεντρική τράπεζα ανέφερε πάντως ότι η αβεβαιότητα έχει αυξηθεί σημαντικά και ως εκ τούτου δεν λάβει απόφαση μέχρι να συλλέξει όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα.

Κι αυτό γιατί η ΕΚΤ πρέπει να συνυπολογίσει τις εμπορικές εντάσεις, την πιθανή αύξηση των δημοσιονομικών δαπανών στο μπλοκ, το μεγαλύτερο βάρος που καλείται να σηκώσει η Ένωση για την άμυνα της Ουκρανίας, αλλά και τη μείωση του ενεργειακού κόστους.

Σημειώνεται ότι οι αγορές δίνουν πιθανότητα 50%-60% να προχωρήσει η ΕΚΤ σε νέα μείωση των επιτοκίων της τον Απρίλιο, αλλά εμφανίζονται σίγουρες ότι θα υπάρξει μια κίνηση από την κεντρική τράπεζα μέχρι τον Ιούνιο. Περιμένουν επίσης ότι θα προχωρήσει σε μια ακόμα μείωση μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, η οποί θα οδηγήσει το επιτόκιο καταθέσεων στο 2%.

Η ΕΚΤ αναμένει πλέον ότι ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη θα παραμείνει κοντά στα τρέχοντα επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους, πριν υποχωρήσει στον στόχο του 2% το πρώτο τρίμηνο του 2026.



