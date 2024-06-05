Περιορίστηκε ελαφρώς το περιθώριο μεταξύ επιτοκίων καταθέσεων - χορηγήσεων τον Απρίλιο, καθώς οι τράπεζες διατήρησαν αμετάβλητα τα πρώτα μειώνοντας ελαφρώς τα δεύτερα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκε στο 5,45% από 5,71% που ήταν τον Μάρτιο, καθώς το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο των νέων καταθέσεων παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,53%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των νέων δανείων μειώθηκε στο 5,98%.

Πιο αναλυτικά, το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων μίας ημέρας από νοικοκυριά παρέμεινε αμετάβλητο στο 0,03%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,16%.

Το μέσο επιτόκιο των καταθέσεων με συμφωνημένη διάρκεια έως 1 έτος από νοικοκυριά αυξήθηκε κατά 6 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 1,83%, ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο των καταθέσεων από επιχειρήσεις παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 3,19%.

Στο σκέλος των χορηγήσεων, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 26 μονάδες βάσης (0,26%) και διαμορφώθηκε στο 5,98%.

Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) μειώθηκε κατά 11 μονάδες βάσης (0,11%) και διαμορφώθηκε στο 15,07%.

Το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης (0,21%) και διαμορφώθηκε στο 11,61%, ενώ το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο αυξήθηκε κατά 10 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,11%.

Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς συγκεκριμένη διάρκεια μειώθηκε κατά 5 μονάδες βάσης (0,05%) και διαμορφώθηκε στο 6,69%. Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 7,67%.

Το μέσο επιτόκιο των νέων επιχειρηματικών δανείων με συγκεκριμένη διάρκεια και κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,95%. Το μέσο επιτόκιο των δανείων τακτής λήξης με κυμαινόμενο επιτόκιο προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,15%.

Όσον αφορά τη διάρθρωση των επιτοκίων ως προς το ύψος του δανείου σημειώνεται ότι το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000 ευρώ αυξήθηκε κατά 49 μονάδες βάσης (0,49%) και διαμορφώθηκε στο 5,90%, για δάνεια από 250.001 μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 6,08%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκε κατά 30 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 5,94%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

