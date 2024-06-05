Στο 3,34% το επιτόκιο των Ετήσιων Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου

Mε μειωμένο επιτόκιο θα διατεθούν τα νέα ετήσια έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στη δημοπρασία που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το επιτόκιο των Εντόκων Γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων υποχώρησε στο 3,34% έναντι 3,73% που είχε διαμορφωθεί στη δημοπρασία του Μαΐου.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους, υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.147 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό των 500 εκατ. ευρώ κατά 2,29 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε Τράπεζα ή Χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 Ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price ήτοι 96,730. Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Η περίοδος εγγραφών λήγει αύριο, Πέμπτη 6 Ιουνίου 2024.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον Α.Φ.Μ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

