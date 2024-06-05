Συνεργασία SWOT Hospitality με INTRACOM HOLDINGS για την ανάπτυξη του Olvos Koufonisia

Mία ακόμα ισχυρή συνεργασία ανακοινώνει η SWOT Hospitality, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων, αυτή τη φορά με την INTRACOM HOLDINGS, για τη μίσθωση ενός ξενοδοχείου 55 δωματίων, το οποίο θα ανοίξει τις πόρτες του τον Ιούνιο του 2024, ανανεωμένο ως Οlvos Koufonisia.

Ο Σωτήρης Μπακαγιάννης CEO της INTRACOM PROPERTIES, δήλωσε: “H INTRACOM HOLDINGS σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός μοναδικού resort στο μεγάλο Κουφονήσι, με σεβασμό στο περιβάλλον και έμφαση στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Επιλέξαμε την SWOT Hospitality μια από τις πιο εξειδικευμένες και ανερχόμενες εταιρείες Hotel Management ως συνοδοιπόρο σε αυτό το εγχείρημα, καθώς μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα για την αναβάθμιση του ξενοδοχείου αλλά και του προορισμού.”

Ο Στέλιος Κουτσιβίτης, Πρόεδρος της SWOT Hospitality, δήλωσε: “Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για τη συνεργασία μας με έναν τόσο μεγάλο επενδυτή όπως είναι η INTRACOM HOLDINGS. Με τη σύμπραξη αυτή, η SWOT Hospitality υλοποιεί τη στρατηγική ανάπτυξής της με την είσοδό της στη μίσθωση μεγάλων πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων, προσφέροντας αναβαθμισμένες υπηρεσίες φιλοξενίας, σε δημοφιλείς ελληνικούς προορισμούς.”

Το Olvos Koufonisia είναι μέλος του Olvos Collection, το οποίο δημιούργησε η SWOT Hospitality το 2020 και περιλαμβάνει πολυτελή boutique ξενοδοχεία σε αγαπημένους προορισμούς, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος και το Πόρτο Χέλι.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.