ΤτΕ: Αυξήθηκαν στα 78,2 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια που έχουν περάσει στους servicers

Αυξήθηκαν κατά 3,5 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια που πέρασαν στη διαχείριση των Εταιριών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) το πρώτο τρίμηνο 2025, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, η συνολική αξία των δανείων αυτής της κατηγορίας αυξήθηκε σε 78,2 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2025, έναντι 74,750 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Πιο αναλυτικά, η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση επιχειρηματικών δανείων αυξήθηκε σε 27,433 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025, από 25,516 δισ. ευρώ στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Πιο συγκεκριμένα η ονομαστική αξία των δανείων προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε κατά 1,924 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκε σε 27,402 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025. Από τα υπό διαχείριση δάνεια προς τις ΜΧΕ, ποσό 10,090 δισ. ευρώ αφορά δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς λοιπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μειώθηκε κατά 7 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025 και διαμορφώθηκε στα 31 εκατ. ευρώ.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 485 εκατ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 9,618 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025.

Η ονομαστική αξία των υπό διαχείριση δανείων προς ιδιώτες και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα αυξήθηκε κατά 2,089 δισ. ευρώ έναντι του προηγούμενου τριμήνου και διαμορφώθηκε σε 41,221 δισ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2025. Αναλυτικότερα, τα υπό διαχείριση καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 439 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 16,489 δισ. ευρώ. Τα υπό διαχείριση στεγαστικά δάνεια παρουσίασαν αύξηση κατά 1,678 δισ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 2,447 δισ. ευρώ.

Πηγή: skai.gr

