Η Ελλάδα θα κληθεί να καταβάλει πρόστιμο ύψους 415.051.036,74 ευρώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω συστηματικής κακοδιαχείρισης των αγροτικών ενισχύσεων κατά την περίοδο 2016-2023.
Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 2025/1147 και ημερομηνία 11 Ιουνίου 2025, η κύρια αιτία είναι οι ανεπαρκείς έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την Κομισιόν να κρίνει πως παραβιάστηκε η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τη χρηματοδότηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Βάσει των Κανονισμών 1306/2013 και 2021/2116, επιβλήθηκε οριζόντια διόρθωση 5% στις μελλοντικές επιδοτήσεις, ενώ για ενισχύσεις σε νέους αγρότες την τριετία 2018-2020 το ποσοστό φτάνει το 10%. Τα μεγαλύτερα ποσά που καταλογίζονται (79 εκατ. και 76 εκατ. ευρώ) αφορούν στρεμματικές ενισχύσεις του 2021 και 2022.
Σημειώνεται ότι η απόφαση της Επιτροπής που εκδόθηκε στις 11 Ιουνίου αφορά και άλλα κράτη-μέλη, όπως τη Βουλγαρία, τη Γαλλία, τη Δανία, την Ισπανία, την Κροατία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Πορτογαλία, τη Σουηδία, τη Σλοβακία, τη Λιθουανία και την Ολλανδία.
