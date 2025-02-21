ΤτΕ: Αυξήθηκαν κατά 5,4% οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2024 - Ενισχύθηκε κατά 9,8% η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Το ταξιδιωτικό ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 149,9 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024 και 18.918,1 εκατ. ευρώ το έτος 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παράλληλα, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 33,3% τον Δεκέμβριο του 2024 και κατά 5,4% το έτος 2024. Ακόμη, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 15,3% τον Δεκέμβριο του 2024 και κατά 9,8% το έτος 2024.

Όσον αφορά τη μέση δαπάνη ανά ταξιδιώτη, μειώθηκε στα 572 ευρώ από 603 ευρώ το 2023 και 620 ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Αναλυτικά τα στοιχεία της ΤτΕ:

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο το Δεκέμβριο του 2024 εμφάνισε πλεόνασμα 149,9 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 97,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, αύξηση κατά 33,3% κατέγραψαν το Δεκέμβριο του 2024 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 435,1 εκατ. ευρώ, έναντι 326,4 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ άνοδος κατά 24,7% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Δεκέμβριος 2024: 285,2 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2023: 228,7 εκατ. ευρώ). H αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται τόσο στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 15,3%, όσο και της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 16,0%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,7% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 31,8% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Κατά το έτος 2024, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 18.918,1 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18.162,0 εκατ. ευρώ το 2023. Άνοδο κατά 1.108,3 εκατ. ευρώ ή 5,4% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 21.702,0 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 352,2 εκατ. ευρώ ή 14,5% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.783,9 εκατ. ευρώ. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 9,8%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 5,1%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 53,0% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 83,2% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Δεκέμβριο του 2024, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 33,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023 και διαμορφώθηκαν στα 435,1 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, αύξηση κατά 54,6% κατέγραψαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 235,3 εκατ. ευρώ, έναντι 152,2 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των λοιπών χωρών σημείωσαν αύξηση κατά 14,4% (Δεκέμβριος 2024: 187,2 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2023: 163,7 εκατ. ευρώ). Η άνοδος των εισπράξεων από τις χώρες της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης των εισπράξεων τόσο από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ κατά 57,4% (Δεκέμβριος 2024: 201,0 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2023: 127,7 εκατ. ευρώ) όσο και από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 40,2% (Δεκέμβριος 2024: 34,3 εκατ. ευρώ, Δεκέμβριος 2023: 24,5 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών από τη ζώνη του ευρώ, οι εισπράξεις από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 0,9% και διαμορφώθηκαν στα 50,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 21,3% και διαμορφώθηκαν στα 16,8 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 68,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 18,1 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, αύξηση κατά 32,7% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 27,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ εμφάνισαν άνοδο κατά 117,7% και διαμορφώθηκαν στα 53,1 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 21,4% στα 1,3 εκατ. ευρώ.

Το 2024, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά 5,4% έναντι του 2023 και διαμορφώθηκαν στα 21.702,0 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 7,0% στα 11.948,8 εκατ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 0,8% στα 8.641,0 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.457,3 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 4,2%, ενώ άνοδο κατά 18,8% σημείωσαν και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2.491,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 3,5% στα 3.696,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 11,4% στα 1.262,9 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 13,6% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.225,1 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, μείωση κατά 3,7% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.172,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 15,1% στα 1.581,5 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία σημείωσαν πτώση κατά 50,8% και διαμορφώθηκαν στα 15,9 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Δεκέμβριο του 2024 διαμορφώθηκε σε 882,4 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 15,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 33,5% έναντι του Δεκεμβρίου του 2023, ενώ αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών μειώθηκε κατά 8,2%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης προήλθε από την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης τόσο από τις χώρες της ΕΕ‑27 κατά 22,7% όσο και από τις λοιπές χώρες κατά 8,9%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε σε 335,1 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 42,7%, ενώ μειωμένη κατά 16,3% ήταν η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 101,0 χιλ. ταξιδιώτες.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία εμφάνισε μείωση κατά 12,0% και διαμορφώθηκε σε 73,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 98,4% σε 42,0 χιλ. ταξιδιώτες. Αύξηση κατά 24,8% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 32,4 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 12,2% και διαμορφώθηκε σε 53,8 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 81,9% σε 66,7 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, μείωση κατά 63,2% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία και διαμορφώθηκε στους 0,9 χιλ. ταξιδιώτες.

Το 2024, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση κατέγραψε άνοδο κατά 9,8% και διαμορφώθηκε σε 35.951,4 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 32.735,2 χιλ. ταξιδιωτών το 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10,7% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 8,9%. Κατά το επισκοπούμενο έτος, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 21.795,1 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 11,0% σε σύγκριση με το έτος 2023, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 8,1% και διαμορφώθηκε σε 14.156,3 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 12,1% και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 8,9%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 13,4% και διαμορφώθηκε σε 5.402,3 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 8,8% και διαμορφώθηκε σε 1.992,4 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 10,0% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.025,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις λοιπές χώρες, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 1,0% και διαμορφώθηκε σε 4.545,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 10,0% σε 1.547,4 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 54,9% και διαμορφώθηκε σε 16,1 χιλ. ταξιδιώτες.

