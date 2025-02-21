Στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας εντάσσεται το έργο «Δημιουργία παιδαγωγικού πλαισίου, ψυχομετρικού εργαλείου και ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς που προάγουν την ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας 3 μηνών έως και 4 ετών», συνολικού προϋπολογισμού 7.957.341 ευρώ

Στόχος του έργου, που γίνεται σε συνεργασία της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Σοφίας Ζαχαράκη και του αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση, είναι η αναβάθμιση των υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και φροντίδας, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών ηλικίας έως 4 ετών, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ευρωπαϊκή Εγγύηση για το Παιδί.

Τα στάδια του έργου, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:

Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικού πλαισίου για παιδιά ηλικίας έως και τεσσάρων ετών.

Πρώιμη ανίχνευση γνωστικής λειτουργίας, ψυχοεκπαιδευτικές παρεμβάσεις και στοιχεία λειτουργίας των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών που προάγουν την ανάπτυξη των παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας.

Έκδοση, αναπαραγωγή και διανομή παιδαγωγικού υλικού και εργαλείων αξιολόγησης της γνωστικής ανάπτυξης σε 3.250 βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς καθώς και προμήθεια 3.250 tablets.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν έχει θεσπιστεί ένα ενιαίο και εναρμονισμένο παιδαγωγικό πλαίσιο στους δημόσιους και ιδιωτικούς βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ως εκ τούτου παρατηρούνται σοβαρές διακυμάνσεις στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και φροντίδας.

Η απόφαση ένταξης του έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας υπεγράφη από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και φορέας χρηματοδότησης και υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.