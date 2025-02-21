Ανατροπές στην εργασία: «Κατά παραγγελία» συμβάσεις και «ταχεία πρόσληψη»

Του Βαγγέλη Δουράκη

Ο «πάγος» που έχει μπει στον ν. Γεωργιάδη ο οποίος προέβλεπε «κατά παραγγελία» συμβάσεις και η υιοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε τουρισμό και εστίαση, φέρνει στο προσκήνιο νέες ευέλικτες μορφές εργασίας: Με «φόντο» λοιπόν το σκηνικό που διαμορφώνεται και τις όποιες ανάγκες προκύπτουν σε «έκτακτες» περιπτώσεις, το αρμόδιο υπουργείο «ρίχνει στο τραπέζι» νέες ευέλικτες μορφές εργασίας, μια εκ των οποίων είναι η λεγόμενη «ταχεία πρόσληψη».

Με τη συγκεκριμένη μέθοδο, μια πρόσληψη μπορεί να γίνει ακόμη και μέσω κινητού τηλεφώνου, κυρίως σε έκτακτες περιπτώσεις που απαιτείται η πρόσληψη προσωπικού κατά τις αργίες ή και τα Σαββατοκύριακα. Ερωτηματικό συνιστά βεβαίως το εάν πρωτίστως εφαρμοστεί αυτή η ιδέα και δευτερευόντως αν θα αποδώσει, καθώς η προηγούμενη απόπειρα για «ευελιξίες», η περιβόητη δυνατότητα για κατάρτιση «κατά παραγγελία» συμβάσεων, έχει «παγώσει».

Πως θα λειτουργεί η «ταχεία πρόσληψη» για εργοδότες και εργαζόμενους

Σε κάθε περίπτωση η σκέψη –που ενδέχεται να μετουσιωθεί σε νομοθετική ρύθμιση το επόμενο διάστημα- είναι να δίνεται η δυνατότητα παράκαμψης των όποιων γραφειοκρατικών διαδικασιών για τις προσλήψεις.

Θα πρόκειται για μια διαδικασία «ταχείας πρόσληψης» με την αξιοποίηση της τεχνολογίας, όπου θα μπορούν οι εργοδότες, ακόμη και μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό να ολοκληρώνουν μια πρόσληψη για έναν εργαζόμενο. Αυτή θα μπορεί να γίνεται αποδεκτή από τον ίδιο, άμεσα, όπως άμεσα θα γίνεται και ο έλεγχος από το σύστημα «Εργάνη», ώστε να υπάρχει απλοποίηση της διαδικασίας, σύντμηση του χρόνου και ελάφρυνση των λογιστηρίων και των φοροτεχνικών από επιπλέον γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις.

Το μέτρο θα συνδυαστεί με την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, μέσω της οποίας θα ελέγχεται και το πραγματικό ωράριο εργασίας.

Σήμερα, για την έναρξη της απασχόλησης του εργαζόμενου απαιτείται η αναγγελία της πρόσληψής του στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, της επιθεώρησης Εργασίας και του ΕΦΚΑ. Μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη», έχει καθιερωθεί μάλιστα υποχρεωτικά η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας των υπηρεσιών αυτών.

Συνεπώς, κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο σύστημα «Εργάνη» τα Έντυπα Ε3 (Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης) και Ε4 (Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο.

Σε περίπτωση μερικής ή διαλείπουσας ή εκ περιτροπής απασχόλησης, πρέπει να υποβληθεί, πέραν των συγκεκριμένων εντύπων, και το Έντυπο Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας).

«Παγώνει» η πρόβλεψη για κατά παραγγελία συμβάσεις

Εδώ πάντως θα πρέπει να σημειωθεί πως η προηγούμενη απόπειρα για την υιοθέτηση ευέλικτων μορφών εργασίας, όπως όλα δείχνουν… έπεσε στα βράχια: Όπως όλα δείχνουν η ευχέρεια κατάρτισης «κατά παραγγελία» συμβάσεων μπαίνει στο «ψυγείο» πριν καν εφαρμοστεί και με αφορμή την υιοθέτηση της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε τουρισμό και εστίαση, έχουν πέσει στο τραπέζι άλλου τύπου ευέλικτες μορφές απασχόλησης.

Πρόκειται για τον περιβόητο νόμο Γεωργιάδη για τον οποίο δεν έχει εκδοθεί η απαραίτητη υπουργική απόφαση και έχει μπει στον «πάγο».

Υπενθυμίζεται πως με το άρθρο 10 του ν.5053/2023 εισήχθη η έννοια των συμβάσεων κατά παραγγελία ή διαφορετικά συμβάσεις εγγυημένων ωρών.

Επρόκειτο για ένα νέο είδος σύμβασης, το οποίο είναι δυνατόν να συμφωνηθεί μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου στο πλαίσιο της ελευθερίας των συμβάσεων και θεωρητικά θα έπρεπε να έχει ενεργοποιηθεί από τον Μάρτιο του 2024.

Κάθε επιχείρηση θα είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια «δεξαμενή» εργαζομένων με σύμβαση κατά παραγγελία, όπου συμφωνούσε το σύνολο ωρών απασχόλησης, ανά εβδομάδα / μήνα χωρίς όμως εκ των προτέρων να έχει προσδιοριστεί επακριβώς ο χρονικός προγραμματισμός εκτέλεσης της εργασίας αν δηλ. θα λάβει χώρα Δευτέρα με Παρασκευή.

Όπως προαναφέρθηκε όμως η σχετική υπουργική απόφαση δεν έχει εκδοθεί και ο νόμος παραμένει ανεφάρμοστος.



Πηγή: skai.gr

