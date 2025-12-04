«Με την ομαλοποίηση των πληρωμών θα δοθεί μια μεγάλη ανακούφιση στον πρωτογενή τομέα, μιας και αυτό θα σηματοδοτήσει τη νέα εποχή», υπογράμμισε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στον Γιώργο Ευγενίδη και στον Alpha Radio.

Ταυτόχρονα, αναφερόμενος σε δημόσιες τοποθετήσεις αγροτών που δεν επιθυμούν συνάντηση, ο κ. Τσιάρας σχολίασε: «Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να καθίσουμε στο ίδιο τραπέζι – το έχουμε αποδείξει».

Επανερχόμενος, στις πληρωμές ανέφερε ότι «ομαλοποιούνται», επισημαίνοντας ότι «έχουν δοθεί ήδη ποσά για τέσσερα προγράμματα που συνολικά αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ». Για το Μέτρο 23 σημείωσε ότι η πληρωμή του έχει προγραμματισθεί για την ερχόμενη εβδομάδα. Είπε επίσης ότι γίνεται προσπάθεια ώστε η βασική ενίσχυση να εξοφληθεί πριν από τα Χριστούγεννα, όπως και οι εκκρεμότητες προηγούμενου έτους.

Παράλληλα, «οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ θα πληρωθούν για πρώτη φορά εντός του ίδιου έτους και όχι του επόμενου», με συνολικό ποσό 120 εκατ. ευρώ. «Είναι ποσά που θα ξεπεράσουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ» τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «να μπούμε σε μια περίοδο ομαλοποίησης όλων των προβλημάτων του προηγούμενου διαστήματος».

Σε ό,τι αφορά την παρακράτηση υπέρ ΕΛΓΑ, εξήγησε ότι «όλοι οι παραγωγοί που είδαν παρακράτηση, έχουν υπογράψει προκειμένου να γίνει», ενώ όσοι δεν υπέγραψαν «καλούνται να πληρώσουν την ασφαλιστική τους εισφορά μέχρι τις 30/03/2026». Τόνισε ακόμη ότι τα χρήματα που παρακρατήθηκαν κατά την καταβολή της βασικής ενίσχυσης επιστρέφουν άμεσα στους αγρότες για τις πληρωμές των 120 εκατ. ευρώ.

Αναφερόμενος στο πρόγραμμα ΓΑΙΑ, επισήμανε ότι λόγω της ανησυχίας που εκφράστηκε από τον αγροτικό κόσμο «ο Πρωθυπουργός ζήτησε να εξετάσουμε την παράταση της δεσμευμένης τιμής», μια διαδικασία που «θα εξεταστεί συνολικά από την κυβέρνηση». Σε ό,τι αφορά στην επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, ο Υπουργός ανέφερε πως «η κυβέρνηση έκανε κάτι που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν. Νομοθέτησε την επιστροφή χωρίς πλαφόν στο ποσό. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα χρήματα στους αγρότες και ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στην επιστροφή συν 50%», αυξάνοντας το αρχικό πλαφόν. Προσέθεσε δε, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «η προσπάθεια της ΑΑΔΕ να θεραπεύσει ζητήματα με αγρότες που δεν έλαβαν την επιστροφή».

Περιγράφοντας την εικόνα στον πρωτογενή τομέα είπε: «Είναι μια πολύ δύσκολη περίοδος. Η κλιματική κρίση έχει δημιουργήσει ανασφάλεια και προβλήματα στις παραγωγές, οι τιμές σε προϊόντα –ιδίως φέτος στο λάδι– είναι χαμηλές, ενώ η καθυστέρηση των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δημιούργησε ένα επιπλέον ζήτημα». Όπως τόνισε, όλα αυτά μαζί «διαμόρφωσαν μια δύσκολη εικόνα η οποία εκφράζεται μέσω κινητοποιήσεων». Υπογράμμισε ακόμη ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση στον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μη υπάρχει υποψία ότι κάποιοι λαμβάνουν χρήματα παράτυπα από τον Οργανισμό.

Παρά τις δυσκολίες, ο κ. Τσιάρας σημείωσε, ότι το Υπουργείο έχει διατηρήσει σταθερά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τους αγρότες που βρίσκονται σε κινητοποίηση: «Έχουμε πει πολλές φορές ότι η πόρτα του διαλόγου είναι πάντα ανοιχτή. Έχουμε συναντηθεί με πολλούς φορείς και συλλόγους και είμαστε εδώ για να δούμε με σοβαρότητα και ρεαλισμό ποια ζητήματα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και ποια είναι τα περιθώρια για οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση».

