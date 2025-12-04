Φιάσκο με τους «έξυπνους» μετρητές

Η εγκατάσταση «έξυπνων» μετρητών ρεύματος αποτελεί βασική προϋπόθεση για τα δυναμικά τιμολόγια που επιτρέπουν την τιμολόγηση της κατανάλωσης ανά ώρα και την παροχή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Όμως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Καθημερινής, οι «έξυπνοι» μετρητές που εγκαθιστά ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχουν δυνατότητα συλλογής δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Αυτό αποκαλύπτεται στην εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ προς τη ΡΑΑΥΕ, προσθέτοντας ότι για την αναβάθμιση των μετρητών και τη λήψη δεδομένων σε πραγματικό χρόνο απαιτείται επιπλέον εξοπλισμός.

«Μετρητές παροχών που δεν διαθέτουν τυποποιημένη θύρα Η1 ή παλμούς εξόδου δεν δύναται να παρέχουν μετρητικά δεδομένα που προβλέπονται από το σχετικό πρωτόκολλο», αναφέρει ο ΔΕΔΔΗΕ στο άρθρο 22 του εγχειριδίου μετρητών και μετρήσεων.

Ο ΔΕΔΔΗΕ έχει εγκαταστήσει μέχρι σήμερα περισσότερους από 1,3 εκατ. έξυπνους μετρητές, με τον ρυθμό εγκατάστασης να κινείται περίπου στις 50.000 μηνιαίως.

Στόχος είναι έως το 2030 να καλύψει το σύνολο των 7,6 εκατ. καταναλωτών.

Η συνολική επένδυση έως το 2030 ανέρχεται σε 1,4 δις. ευρώ. Η εισήγηση του ΔΕΔΔΗΕ πάντως έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα στην αγορά σχετικά με τις προδιαγραφές που υιοθετήθηκαν στον διαγωνισμό.

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα κληθεί να απαντήσει μεταξύ άλλων πόσοι ακριβώς από τους εγκατεστημένους μετρητές παρέχουν δεδομένα σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, πόσοι διαθέτουν αυτή τη δυνατότητα μόνο με επιπλέον εξοπλισμό και πόσοι δεν την υποστηρίζουν καθόλου, αν προβλέπεται η αντικατάστασή τους καθώς και εάν οι μετρητές που συνεχίζει να εγκαθιστά πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές στο σύνολό τους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.