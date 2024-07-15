Στη μείωση προμηθειών σε βασικές συναλλαγές των πελατών τους, προχωρούν οι τράπεζες, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ενώ στην κατεύθυνση αυτή, η Eurobank, ανακοίνωσε σήμερα χαμηλότερες χρεώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις 25 Ιουνίου ο Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στην Ένωση Τραπεζών δήλωσε ότι η μη διευθέτηση του ζητήματος των προμηθειών δεν προσφέρει τίποτε ούτε στις τράπεζες, ούτε στην κυβέρνηση, ούτε στην κοινωνία.

Κάλεσε, τις ελληνικές τράπεζες να υιοθετήσουν πιο δίκαια συστήματα με βάση τις πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών τραπεζών ή επιχειρήσεων με μεγάλα δίκτυα πελατών στην Ελλάδα, για να μην χρειαστεί κυβερνητική νομοθετική παρέμβαση.

Ακολούθησε συνάντηση του υπουργού με τους τραπεζίτες στις 8 Ιουλίου, που δεν ανακοινώθηκε. Σήμερα, ωστόσο η Eurobank ανακοίνωσε τη μείωση των προμηθειών και αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα και άλλη τράπεζα.

