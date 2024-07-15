Γαλλία: Η χώρα είναι «επικίνδυνα εκτεθειμένη» στην περίπτωση νέου μακροοικονομικού σοκ

Τα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας και το αυξανόμενο έλλειμμά της προκαλούν ανησυχία και αφήνουν τη χώρα «επικίνδυνα εκτεθειμένη» στην περίπτωση ενός νέου, μακροοικονομικού σοκ, δήλωσε σήμερα η εθνική, κρατική ελεγκτική υπηρεσία.

Η υπηρεσία αυτή, γνωστή ως Cour des Comptes, επανέλαβε ότι είναι πολύ σημαντικό για τη Γαλλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, να μειώσει το δημόσιο έλλειμμά της.

«Λόγω καθυστερήσεων στην εφαρμογή πραγματικών διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, το κόστος του δημόσιου χρέους, που έχει επιδεινωθεί από τα επαναλαμβανόμενα ελλείμματα και το βάρος αυτών των ελλειμμάτων, έχει γίνει όλο και πιο ακριβό», δήλωσε.

Αυτό «έχει παρεμποδίσει άλλες δαπάνες, εμποδίζει τη δυνατότητα για επενδύσεις και αφήνει τη χώρα επικίνδυνα εκτεθειμένη στην περίπτωση νέου μακροοικονομικού σοκ», πρόσθεσε η υπηρεσία αυτή. Δήλωσε επίσης ότι τα δημόσια χρηματοδοτικά προγράμματα της Γαλλίας δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψιν δαπάνες που σχετίζονται με πολιτικές οι οποίες έχουν στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, όπως τη μεγαλύτερη χρήση ανακυκλώσιμης ενέργειας.

Τον περασμένο μήνα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άνοιξε τον δρόμο για την έναρξη διαδικασίας περί υπερβολικού ελλείμματος κατά επτά κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

Η Γαλλία είχε δημοσιονομικό έλλειμμα 5,5% του ΑΕΠ το 2023, από 4,8% το 2022 και πάνω από το όριο του 3% που ορίζει η ΕΕ. Το δημόσιο χρέος ήταν 110,6% του ΑΕΠ το 2023. Η Κομισιόν αναμένει ότι θα αυξηθεί στο 112,4% φέτος και στο 113,8% το 2025 ενώ το όριο της ΕΕ είναι 60%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

