Ξεπέρασαν το 1 εκατ. οι χρήστες του myΔΕΗ app, καθώς ήδη 1,15 εκατ. πελάτες διαχειρίζονται 1,7 εκατ. εγγεγραμμένες παροχές μέσω της ψηφιακής εφαρμογής της ΔΕΗ, όπως ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η επιχείρηση. Οι χρήστες του myΔΕΗ μπορούν, από οπουδήποτε και οποτεδήποτε, να παρακολουθούν τις παροχές και τα προσωπικά τους στοιχεία να ενεργοποιούν υπηρεσίες και προϊόντα ενέργειας και να έχουν πρόσβαση σε προσφορές και προγράμματα επιβράβευσης. «Με τον πελάτη και την εμπειρία του να βρίσκονται στο επίκεντρο της στρατηγικής της, η ΔΕΗ χτίζει μία νέα σχέση μαζί του, αξιοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για μία νέα ψηφιακή εμπειρία», τονίζει η ΔΕΗ και προσθέτει:

«Η ψηφιακή εφαρμογή myΔΕΗ δίνει την δυνατότητα στους πελάτες να διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα ό,τι έχει σχέση με την ενέργειά τους. Οι χρήστες του myΔΕΗ μπορούν να ενημερώνονται άμεσα για το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, να παρακολουθούν το ιστορικό όλων των κινήσεών τους, να επιλέγουν τρόπους διευκόλυνσης πληρωμών, να ανακαλύπτουν προσωποποιημένες συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και να επωφελούνται με σημαντικά προνόμια.

Η ΔΕΗ ενθαρρύνει τους πελάτες της να επιλέξουν την ηλεκτρονική έκδοση των μηνιαίων λογαριασμών μέσω του myΔΕΗ. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, κληρώνει 10 ταξίδια στη Νέα Υόρκη για τους εγγεγραμμένους χρήστες της εφαρμογής που θα επιλέξουν ή ήδη χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική έκδοση των λογαριασμών τους, συμβάλλοντας ενεργά στη μείωση χρήσης χαρτιού.

Μέσα από το myΔΕΗ, οι πελάτες μπορούν να ενεργοποιήσουν μία σειρά προϊόντων και υπηρεσιών καθαρής ενέργειας και ασφάλειας, αλλά και να εξασφαλίσουν έκπτωση λογαριασμού μέσα από την ενεργοποίηση πάγιας εντολής πληρωμής. Οι χρήστες του myΔΕΗ app μπορούν να επιλέγουν το τιμολόγιο (σταθερό ή κυμαινόμενο) που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες τους, να βλέπουν και να διαχειρίζονται εύκολα και γρήγορα τους λογαριασμούς τους, να τους εξοφλούν και να παρακολουθούν τους διακανονισμούς τους.

Ο ΔΕΗ myEnergy Coach, ο εξειδικευμένος σύμβουλος με λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και κόστους αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά του myΔΕΗ. Με τον ΔΕΗ myEnergyCoach, οι πελάτες μπορούν να παρακολουθούν την κατανάλωσή τους, να βλέπουν την ενεργειακή ανάλυση των συσκευών τους, να ανακαλύπτουν αποτελεσματικές συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας και να λαμβάνουν προσωποποιημένες προτάσεις εξοικονόμησης.

Η ΔΕΗ εξασφαλίζει για τους πελάτες της ειδικά προνόμια και σημαντικές εκπτώσεις στις τιμές εισιτηρίων, προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από συνεργασίες με κορυφαία brands της αγοράς. Στην ενότητα myRewards στο myΔΕΗ app, οι πελάτες ΔΕΗ επωφελούνται από τα προγράμματα επιβράβευσης καθώς και τις προσφορές, καθώς στο ΔΕΗ myRewards Coupons μπορούν να βρουν δωρεάν κουπόνια προσφορών και εκπτώσεων για φαγητό και καφέ, αποδράσεις, προσφορές για παιδιά, αγορές, εκπαίδευση, υγεία και ευεξία, τεχνολογία, αυτοκίνητο και υπηρεσίες.

Με το ΔΕΗ myRewards Miles, οι πελάτες ΔΕΗ μπορούν να συνδέσουν τον Miles+Bonus λογαριασμό τους με τον νέο ψηφιακό κόσμο myΔΕΗ και να κερδίζουν μίλια από τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις συναλλαγές τους με τη ΔΕΗ, καθώς και να εξαργυρώσουν μίλια για την πληρωμή του ΔΕΗ λογαριασμού τους.

Οι πελάτες της ΔΕΗ μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή myΔΕΗ στο κινητό τους, η οποία είναι διαθέσιμη για συσκευές iOS, Android και Huawei ή να μπουν στο https://mydei.dei.gr από τον υπολογιστή τους και, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή τους, αποκτούν πλήρη πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο της ΔΕΗ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

