Του Χρυσόστομου Τσούφη

Οι δημογραφικές και κοινωνικές τάσεις ως αιτίες που εντείνουν το φαινόμενο της στεγαστικής κρίσης έχουν μείνει κυρίως στο παρασκήνιο της δημόσιας συζήτησης.



Δεν έχουν ξεφύγει όμως από το ραντάρ της Τράπεζας της Ελλάδας, η οποία στην ενδιάμεση έκθεση της για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα αναφέρει ότι:

«Η εγχώρια ζήτηση ενισχύεται από διαρθρωτικούς παράγοντες, όπως η αύξηση του βαθμού αστικοποίησης και η άνοδος του αριθμού των νοικοκυριών, παρά τη συνολική μείωση του πληθυσμού, εξέλιξη που συνδέεται, μεταξύ άλλων, με την αύξηση των μονοπρόσωπων και μονογονεϊκών νοικοκυριών».



Ένας σημαντικός λόγος που ο πληθυσμός μειώνεται αλλά τα νοικοκυριά αυξάνονται είναι τα διαζύγια.



Από το 2016 κι έπειτα δεν έχουν πέσει ποτέ κάτω από τις 11.000 κι από το 2020 μόνο αυξάνονται:

2020 – 12.962

2021 – 13.920

2022 – 14.477

2023 – 15.114

2024 – 15.532



15.532 διαζύγια σημαίνει ότι 15.532 τουλάχιστον επιπλέον άνθρωποι αναζητούν κατοικία αφού ο ένας σύζυγος – στις πλείστες περιπτώσεις αυτός που έχει και τα παιδιά εφόσον υπάρχουν – παραμένει στην οικογενειακή κατοικία κι ο άλλος βγαίνει στο …ψάξιμο.

Στις περιπτώσεις δε που δεν υπάρχουν παιδιά και το διαζύγιο δεν είναι συναινετικό μπαίνουμε σε δικαστικές διαμάχες για το ποιος θα κρατήσει το σπίτι οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις και μέχρι να υπάρξει απόφαση και οι 2 σύζυγοι ψάχνουν που θα μείνουν και η οικογενειακή εστία παραμένει εκτός αγοράς.



Δεύτερη κατηγορία που διογκώνει το πρόβλημα είναι οι θάνατοι. Για τα έτη 2023 και 2024 (για το 2025 δεν υπάρχουν ακόμη στοιχεία) η ΕΛΣΤΑΤ τους υπολόγισε σε 128.101 και 126.916 αντίστοιχα.

Κάποια λοιπόν ζευγάρια ..έσπασαν και ο χήρος/η χήρα που έμεινε πίσω – στην περίπτωση που δεν υπήρχε ιδιοκατοίκηση – υποχρεώθηκε να ψάξει άλλη κατοικία.



Τρίτος σημαντικός παράγοντας αύξησης της ζήτησης η άνοδος του λεγόμενου solo living ή αλλιώς των ανεξάρτητων νοικοκυριών σε συνδυασμό με την έξαρση της αστικοποίησης.

Κάποτε το να μένεις μόνος σου ως ενήλικος αποτελούσε έως και στίγμα σε κάποιες κοινωνίες. Τώρα το να έχεις ένα δικό σου μέρος μπορεί να θεωρηθεί ακόμη και απόδειξη προσωπικής επιτυχίας. Κάπως έτσι:

1/3 σχεδόν νοικοκυριά στις ΗΠΑ (29%) είναι μονοπρόσωπο

37% στην ΕΕ

Τα τελευταία 20 χρόνια ο αριθμός των μονοπρόσωπων νοικοκυριών έχει τριπλασιαστεί στην Κίνα κι έχει αυξηθεί κατά 50% στην Ιαπωνία.



Αν προστεθούν και οι φοιτητές τότε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της αυξημένης ζήτησης επικεντρώνεται σε μια κατηγορία σπιτιών αρχικά έως 70τ.μ, πλέον εξαιτίας της έλλειψης διαθέσιμων κατοικιών ανεβαίνουμε προς τα 80τ.μ. με αποτέλεσμα οι τιμές να πιέζονται με πολύ ταχύτερο ρυθμό.

Με βάση τα στοιχεία του E-RealEstates από το 2017 οι τιμές των ακινήτων έως 50τ.μ έχουν αυξηθεί 70-75%.

Για 7 στα 10 τέτοια ακίνητα το ζητούμενο μίσθωμα ξεπερνά τα 500€ , για 2 στα 10 ξεπερνά τα 700€.

Το ίδιο διάστημα η αύξηση στα μεγαλύτερα ακίνητα 80-110τ.μ ξεπερνά είναι μεταξύ 50%-60%.



Υπό αυτό το πρίσμα η Τράπεζα της Ελλάδα συμβουλεύει την επιτάχυνση της εφαρμογής μέτρων για τον περιορισμό τυχόν δυσμενών επιπτώσεων στη χρηματοοικονομική κατάσταση των νοικοκυριών από το στεγαστικό ζήτημα, με έμφαση στην παροχή κινήτρων για την αύξηση του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος, τόσο με την ανάπτυξη νέων και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποβαθμισμένων οικιστικών ακινήτων, όσο και με την παροχή κινήτρων για την επιστροφή στην αγορά των οικιστικών ακινήτων που έχουν αποσυρθεί.

Πηγή: skai.gr

