Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 1,10%, στα 224,79 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με σημαντική άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των περισσότερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.229,19 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,10%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.230,29 μονάδες (+1,15%) και κατώτερη τιμή στις 2.199,45 μονάδες (-0,25%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 224,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.251.625 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+7,67%), της Σαράντης (+3,52%), της Εθνικής (+2,81%), της Κύπρου (+1,95%), της Metlen (+1,84%), της Πειραιώς (+1,82%) και της Alpha Bank (+1,74%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,94%) και της Aktor (-0,55%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.676.728 και 3.516.097 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 43,52 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 31,65 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 30 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Elvalhalcor (+7,67%) και Mermeren (+6,29%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-6,35%) και Ικτίνος (-3,69%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,8200 -0,55%

ALLWYN:12,9850 +1,52%

ΚΥΠΡΟΥ:9,4000 +1,95%

METLEN:36,4800 +1,84%

OPTIMA:8,9000 αμετάβλητη

ΤΙΤΑΝ: 46,0400 +0,09%

ALPHA BANK: 3,5000 +1,74%

AEGEAN AIRLINES: 11,0700 +0,64%

VIOHALCO: 15,6000 +1,17%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,5400 +1,12%

ΔΑΑ:9,8000 +0,31%

ΔΕΗ: 18,2000 +0,11%

COCA COLA HBC:50,2000 +0,20%

ΕΛΠΕ: 10,2300 +1,29%

ELVALHALCOR: 4,3500 +7,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 13,8800 +2,81%

ΕΥΔΑΠ: 10,1600 +0,20%

EUROBANK: 3,6500 +1,25%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,1000 +0,41%

MOTOR OIL: 38,6800 -0,05%

JUMBO: 22,9000 +0,44%

ΟΛΠ:37,9500 -1,94%

ΟΤΕ: 18,4000 +0,71%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1660 +1,82%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ:14,7200 +3,52%

Πηγή: skai.gr

