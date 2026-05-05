Χρηματιστήριο-Κλείσιμο: Άνοδος 1,10%, στα 224,79 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Με σημαντική άνοδο έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικής κίνησης των περισσότερων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων.
O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.229,19 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,10%.
Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.230,29 μονάδες (+1,15%) και κατώτερη τιμή στις 2.199,45 μονάδες (-0,25%).
Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 224,79 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 30.251.625 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,19%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,12%.
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+7,67%), της Σαράντης (+3,52%), της Εθνικής (+2,81%), της Κύπρου (+1,95%), της Metlen (+1,84%), της Πειραιώς (+1,82%) και της Alpha Bank (+1,74%).
Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΛΠ (-1,94%) και της Aktor (-0,55%).
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.676.728 και 3.516.097 μετοχές, αντιστοίχως.
Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η ΔΕΗ με 43,52 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 31,65 εκατ. ευρώ.
Ανοδικά κινήθηκαν 76 μετοχές, 30 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Elvalhalcor (+7,67%) και Mermeren (+6,29%).
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Παϊρης (-6,35%) και Ικτίνος (-3,69%).
Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:
AKTOR:10,8200 -0,55%
ALLWYN:12,9850 +1,52%
ΚΥΠΡΟΥ:9,4000 +1,95%
METLEN:36,4800 +1,84%
OPTIMA:8,9000 αμετάβλητη
ΤΙΤΑΝ: 46,0400 +0,09%
ALPHA BANK: 3,5000 +1,74%
AEGEAN AIRLINES: 11,0700 +0,64%
VIOHALCO: 15,6000 +1,17%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 41,5400 +1,12%
ΔΑΑ:9,8000 +0,31%
ΔΕΗ: 18,2000 +0,11%
COCA COLA HBC:50,2000 +0,20%
ΕΛΠΕ: 10,2300 +1,29%
ELVALHALCOR: 4,3500 +7,67%
ΕΘΝΙΚΗ: 13,8800 +2,81%
ΕΥΔΑΠ: 10,1600 +0,20%
EUROBANK: 3,6500 +1,25%
LAMDA DEVELOPMENT: 6,1000 +0,41%
MOTOR OIL: 38,6800 -0,05%
JUMBO: 22,9000 +0,44%
ΟΛΠ:37,9500 -1,94%
ΟΤΕ: 18,4000 +0,71%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 8,1660 +1,82%
ΣΑΡΑΝΤΗΣ:14,7200 +3,52%
- Ξεκινούν στις 12 Μαΐου οι επιστροφές χρημάτων από τους δασμούς Τραμπ που κρίθηκαν παράνομοι
- Κέντρο Κρήτης του ΟΟΣΑ: Ζούμε περισσότερο, γεννάμε λιγότερο - Να μετατρέψουμε τον δημογραφικό χειμώνα σε ευκαιρία
- Φον ντερ Λάιεν: Η ΕΕ είναι «έτοιμη για όλα τα σενάρια» όσον αφορά τους επιπλέον αμερικανικούς δασμούς
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.