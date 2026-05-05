Η Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP) ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι εκτιμά πλέον ότι οι πρώτες ηλεκτρονικές επιστροφές χρημάτων από τους δασμούς του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), οι οποίοι κρίθηκαν παράνομοι από το Ανώτατο Δικαστήριο, θα ξεκινήσουν στις 12 Μαΐου, μία ημέρα αργότερα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.

Σύμφωνα με απόφαση του Δικαστηρίου Διεθνούς Εμπορίου την περασμένη εβδομάδα, η υπηρεσία αναμενόταν να ξεκινήσει τις επιστροφές γύρω στις 11 Μαΐου.

Έως και 166 δισεκατομμύρια δολάρια από τα έσοδα της CBP που προέρχονται από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ βάσει του Νόμου για τις Διεθνείς Οικονομικές Εξουσίες Έκτακτης Ανάγκης υπόκεινται σε επιστροφές από τη CBP. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Τραμπ υπερέβη τις εξουσίες του χρησιμοποιώντας τον νόμο περί κυρώσεων του 1977 για την επιβολή δασμών, σημειώνει το Reuters.

