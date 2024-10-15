Τα πιστωτικά ιδρύματα που θεωρούνται συστημικώς σημαντικά και το απόθεμα ασφαλείας που πρέπει να διαθέτει καθένα εξ ΄αυτών για το 2025 καθόρισε με απόφαση της η Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν ως λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions - O-SII) σε ενοποιημένη βάση τα ιδρύματα:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Πειραιώς Financial Holdings A.E., Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. και Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε.

Σε ατομική βάση τα ιδρύματα:

'Αλφα Τράπεζα Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Επίσης, καθόρισε το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας O-SII για το 2025

στο 1,25% για το ίδρυμα Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. σε ενοποιημένη βάση και

στο 1% για τα ιδρύματα: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε ατομική και ενοποιημένη βάση, Πειραιώς Financial Holdings A.E. σε ενοποιημένη βάση και Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. σε ατομική βάση, Τράπεζα Eurobank Α.Ε. σε ατομική βάση, Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. σε ενοποιημένη βάση και 'Αλφα Τράπεζα Α.Ε. σε ατομική βάση, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2025.

H μεθοδολογία, την οποία εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον προσδιορισμό των O-SII και τον καθορισμό του αποθέματος ασφαλείας O-SII, αποτυπώνεται στην Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 221/1/17.10.2023 (ΦΕΚ Β΄ 6141).

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, υπολογίζεται βαθμολογία που υποδηλώνει τη συστημική σημασία κάθε ιδρύματος βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που αφορούν το μέγεθος, τη σημασία για την οικονομία της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της πολυπλοκότητας που απορρέει από διασυνοριακές δραστηριότητες, καθώς και το βαθμό διασύνδεσης του ιδρύματος με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στα τέσσερα αυτά κριτήρια αντιστοιχούν υποχρεωτικοί δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατ' ελάχιστον για τον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε ιδρύματος, που εκφράζεται σε μονάδες βάσης (μ.β.). Όσα ιδρύματα υπερβαίνουν τις 350 μ.β. (κατώφλι βαθμολογίας) θεωρούνται O-SII λόγω της συστημικής τους σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.