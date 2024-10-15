Αύξηση κατά 195 εκατ. ευρώ ή 10,9% σημείωσε ο τζίρος στις επιχειρήσεις της χώρας που παρέχουν καταλύματα, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, τον Αύγουστο εφέτος και ανήλθε σε 1.990.448.438 ευρώ, έναντι του 1.795.323.506 ευρώ τον Αύγουστο 2023.

Παράλληλα, σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, στις επιχειρήσεις των υπηρεσιών εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2024 ανήλθε σε 345.373.083 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,6% σε σχέση με τον Αύγουστο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 315.047.023 ευρώ.

Αθροιστικά για τις επιχειρήσεις στους κλάδους των καταλυμάτων και των υπηρεσιών εστίασης, με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων και για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Αύγουστο 2024 ανήλθε σε 2.335.821.521 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 10,7% σε σχέση με τον Αύγουστο 2023, όπου είχε ανέλθει σε 2.110.370.529 ευρώ.

Για τις Περιφερειακές Ενότητες με συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών το 2023 μεγαλύτερη από 1%, η μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών παρατηρήθηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου (34%) και η μικρότερη (3,2%) καταγράφηκε στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Πηγή: skai.gr

