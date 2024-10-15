Η πώληση μεριδίου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος προστέθηκε σε ένα πρόγραμμα που έχει αποφέρει στην κυβέρνηση 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ (3,8 δισεκατομμύρια δολάρια) τους τελευταίους 12 μήνες και έχει ουσιαστικά επιστρέψει ολόκληρο τον τομέα στην ιδιωτικό τομέα, αναφέρει το Bloomberg.

Η ταχύτητα αυτών των πωλήσεων κάνει την Ελλάδα εξαίρεση, αλλά δεν είναι η μόνη που επιστρέφει τις τράπεζες στους επενδυτές. Από την Ιρλανδία και την Ιταλία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πωλούν μερίδια που κατείχαν από την οικονομική κρίση. Αξιοποιούν τις αυξανόμενες αποτιμήσεις για να καλύψουν τεράστια ελλείμματα στον προϋπολογισμό, πριν τα μειούμενα επιτόκια αρχίσουν να επηρεάζουν ξανά την κερδοφορία των τραπεζών.

Η διαδικασία έχει τη δυνατότητα να αναζωπυρώσει τη συγχώνευση των τραπεζών και να αναδιαμορφώσει έναν κλάδο που υστερούσε εδώ και καιρό από τη Wall Street, επισημαίνεται επίσης.

Οι «προβληματικές τράπεζες του παρελθόντος» της Ελλάδας έχουν μετατραπεί σε μερικά από τα πιο επιθυμητά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, αναφέρει ο Ηλίας Ξηρουχάκης, διευθύνων σύμβουλος του ΤΧΣ σε δηλώσεις του στο διεθνές οικονομικό πρακτορείο. «Βλέπουμε τώρα πολύ ανταγωνιστικές τράπεζες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.»

Ισχυρότεροι ισολογισμοί και υψηλότερα κέρδη σημαίνουν ότι οι μεγάλες ελληνικές τράπεζες επιτράπηκε εφέτος να καταβάλουν μερίσματα για πρώτη φορά από το 2008. Μια οικονομική ανάκαμψη βοήθησε στην προσέλκυση ξένων επενδυτών, καθώς το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναβαθμίστηκε σε επενδυτική βαθμίδα πέρυσι. Είχε χάσει αυτή τη διάκριση το 2010, αναφέρει το Bloomberg.

«Το δίχτυ ασφαλείας του κράτους αποσύρθηκε, αλλά αυτό συνέβη σε μια περίοδο που οι τράπεζες ήδη παρουσίαζαν πολύ ισχυρά σημάδια ανάκαμψης», δήλωσε ο Ξηρουχάκης. «Ήταν η κατάλληλη στιγμή για εμάς να αποχωρήσουμε.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.