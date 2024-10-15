ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 4,3% στον γενικό δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο 2024

Μείωση 4,3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Αύγουστο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2023, έναντι μείωσης 14,6% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2023 με το 2022.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η εξέλιξη αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται:
- Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 6,2%, και
- Στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,5%.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 1,4% τον Αύγουστο 2024 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιουλίου 2024, έναντι αύξησης 1,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2023.
