Ιστορικά υψηλά εξομαλυμένα καθαρά κέρδη στα 932 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο, τα οποία αντιστοιχούν σε 0,72 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, οδηγώντας σε επικαιροποίηση στόχου για κέρδη ανά μετοχή άνω των 0,90 ευρώ το 2024, ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 320 εκατ. ευρώ το 3ο τρίμηνο, ή 0,25 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, αυξημένα 15% ετησίως.

Σε δήλωση του με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου αναφέρει:

«Η επίδοση της Πειραιώς το εννεάμηνο 2024 είναι μια σαφής απόδειξη για την υπέρβαση των στόχων μας σε όλους τους τομείς. Κατά το εννεάμηνο 2024, η Πειραιώς παρουσίασε ιστορικό υψηλό οικονομικών αποτελεσμάτων, παράγοντας 0,72 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, με ετήσια άνοδο 31%, και 18% απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων, από 15% την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η Πειραιώς πέτυχε διατηρήσιμη κερδοφορία και ενίσχυση των κεφαλαίων της, μέσω διαφοροποιημένων πηγών εσόδων και πειθαρχίας κόστους, διατηρώντας παράλληλα συνετή διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου.

Τα έσοδά μας ενισχύθηκαν σημαντικά, οδηγούμενα από την αύξηση των δραστηριοτήτων μας. Το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διαμορφώθηκε στο 2,7% στο εννεάμηνο, και τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ως προς το ενεργητικό στο 0,8%, κορυφαία επίδοση για την Ελλάδα. Τα καθαρά έσοδα από τόκους ήταν υψηλότερα στο 3ο τρίμηνο, καθώς η ισχυρή δανειακή ανάπτυξη αντιστάθμισε τη μείωση επιτοκίων τον Ιούνιο 2024, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν με τριπλάσιο ρυθμό έναντι των καθαρών εσόδων από τόκους, αντανακλώντας τις προσπάθειές μας για διαφοροποίηση εσόδων.

Το χαρτοφυλάκιο ενήμερων δανείων διαμορφώθηκε στα 32 δισ. ευρώ, με άνοδο 9% ετησίως και +2 δισ. ευρώ στο εννεάμηνο, υπερβαίνοντας τον ετήσιο στόχο των 31,5 δισ. ευρώ. Από τα 2,8 δισ. ευρώ εκταμιεύσεων δανείων το τρίτο τρίμηνο, τα 1,3 δισ. ευρώ διοχετεύθηκαν σε μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις και ιδιώτες. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν στα 11 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο, οδηγούμενα από τις ισχυρές καθαρές πωλήσεις αμοιβαίων κεφαλαίων, στις οποίες η Πειραιώς κατέχει την ηγετική θέση στην Ελλάδα το εννεάμηνο 2024.

Η εστιασμένη προσέγγιση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα διατήρησε τον δείκτη δαπανών προς βασικά έσοδα στο 29% το εννεάμηνο, παραμένοντας μεταξύ των καλύτερων στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά, ενώ το κόστος κινδύνου σταθεροποιήθηκε σε χαμηλά επίπεδα, στις 23 μονάδες βάσης, ή 49 μονάδες βάσης συμπεριλαμβανομένων των προμηθειών εξυπηρέτησης NPE και των εξόδων συνθετικών τιτλοποιήσεων, αποτέλεσμα της επιτυχούς διαχείρισης των εισροών νέων NPE. Ο δείκτης NPE βελτιώθηκε περαιτέρω στο 3,2% και η κάλυψη των NPE από προβλέψεις υπερέβη το 60%.

Ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 14,7%, αυξημένος κατά μιάμιση ποσοστιαία μονάδα από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο. Επιπλέον, μετά την επιτυχημένη τιμολόγηση του νέου ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης Tier 2 τον Σεπτέμβριο 2024, ο δείκτης MREL διαμορφώθηκε στο 29,1%, με την Πειραιώς να πληροί την τελική δεσμευτική απαίτηση για τον δείκτη MREL, περισσότερο από ένα έτος πριν την καταληκτική ημερομηνία. Βασιζόμενη στις επιδόσεις του 2024 και τη μέχρι τώρα δυναμική, η Πειραιώς αναβαθμίζει σήμερα τους στόχους της για το 2024.

Τα βασικά σημεία περιλαμβάνουν ενίσχυση κερδοφορίας, με εξομαλυμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 17%, εξομαλυμένα κέρδη ανά μετοχή πλέον των 0,90 ευρώ, περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 σε περίπου 15%, άνοδο των ενήμερων δανείων στα Euro33 δισ. και δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων χαμηλότερα του 3%.

Επίσης, στοχεύουμε πλέον σε ποσοστό διανομής κερδών 35% από τα κέρδη του 2024, υπό την αίρεση εκπλήρωσης των απαραίτητων προϋποθέσεων, ενώ το ποσοστό διανομής 50% για το επόμενο έτος έχει επικυρωθεί στην επικαιροποιημένη πολιτική διανομής. Συνεχίζουμε να ανεβάζουμε τον πήχη των επιδιώξεών μας και να είμαστε προσηλωμένοι στη δημιουργία αξίας προς όφελος των μετόχων μας, προσφέροντας παράλληλα συνεχή στήριξη προς τους πελάτες μας και ευρύτερα στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.»

