Στην παρουσίαση των διατάξεων του μίνι φορολογικού νομοσχεδίου, που όπως όλα δείχνουν μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα προς ψήφιση στη Βουλή, ο Κωστής Χατζηδάκης είχε σταθεί ιδιαίτερα στο πρόστιμο των 2.500€ που προβλέπεται για συγκεκριμένα φυσικά πρόσωπα στην ηγεσία των εκείνων των δημοσίων οργανισμών (από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο έως τον υπεύθυνο μισθοδοσίας τα οποία και θα καθοριστούν με υπουργική απόφαση) που στέλνουν λάθος ή καθυστερημένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ που είναι απαραίτητα για την προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων.



Όλοι τότε είχαν εικάσει ότι οι ιδιωτικοί φορείς που πρέπει επίσης να αποστέλλουν τέτοια στοιχεία την είχαν…σκαπουλάρει. Φευ! Η ενημέρωση από τη συνεδρίαση του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου επεφύλασσε μια μικρή έκπληξη:



"Ομοίως, προβλέπονται πρόστιμα και για τους ιδιωτικούς φορείς που υποβάλλουν ετήσια αρχεία στην ΑΑΔΕ, τα οποία έχει παρατηρηθεί ότι είτε είναι εκπρόθεσμα είτε περιλαμβάνουν εσφαλμένα στοιχεία" αναφέρεται χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με πληροφορίες η… καμπάνα χτυπάει πρωτίστως για τις τράπεζες που είναι επιφορτισμένες με τη σωστή και έγκαιρή αποστολή των τόκων καταθέσεων – κάτι που δεν έγινε πέρυσι και προκλήθηκαν πολλά προβλήματα – και δευτερευόντως για τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια που πρέπει να αποστέλλουν τις καταστάσεις με τα δίδακτρα που εισπράττουν, τα οποία χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των τεκμηρίων.



Οι διαφορές σε σχέση με ό,τι ισχύει για τους δημόσιους φορείς είναι δύο:

Το πρόστιμο εδώ δεν επιβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο αλλά στο ΑΦΜ του νομικού προσώπου , το πρόστιμο δηλαδή επιβάλλεται στην τράπεζα ή στο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο στην προκειμένη περίπτωση.

Το πρόστιμο είναι πολύ υψηλότερο από τις 2.500€ +50€/ημέρα καθυστέρησης που προβλέπεται για τα νομικά πρόσωπα ( τα πρόστιμα για λάθη στα στοιχεία είναι μικρότερα και κλιμακώνονται ανάλογα με την έκταση) καθώς εδώ επιβάλλεται σε επιχείρηση



Αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών διευκρίνιζε ότι το πρόστιμο ΔΕΝ αφορά τα λογιστήρια των επιχειρήσεων που είναι επιφορτισμένα με την αποστολή της μισθοδοσίας των εργαζομένων αλλά ούτε και τα ιδιωτικά θεραπευτήρια.



Σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, από τις 16 Ιανουαρίου έως την τελευταία ημέρα του Φεβρουαρίου κάθε έτους εφεξής, όλοι οι φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που έχουν υποχρέωση ανάρτησης στοιχείων για τη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων, θα πρέπει να τα ανεβάζουν έγκαιρα και χωρίς λάθη αφού πρώτα θα έχουν ολοκληρώσει την εγγραφή τους σε ένα ειδικό μητρώο.

Σε αντίθετη περίπτωση, «τρέχει» το πρόστιμο και ημερήσια προσαύξηση του.



Με τις διατάξεις αυτές το Υπουργείο Οικονομικών επιθυμεί να κλείσει όσο γίνεται περισσότερο τα παράθυρα για λάθη και παραλείψεις ώστε η προσυμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων να είναι εφικτή ,ει δυνατόν, από την πρώτη ημέρα που θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή των Ε1.



Με αυτόν τον τρόπο δεν θα τινάζεται στον αέρα το χρονοδιάγραμμα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων που από του χρόνου θα είναι σταθερό και θα προβλέπει και μεγαλύτερη έκπτωση φόρου για τους συνεπείς.



Κάθε χρόνο η πλατφόρμα θα ανοίγει στις 15 Μαρτίου και θα μένει ανοιχτή έως τις 15 Ιουλίου. Η έκπτωση φόρου σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του φόρου εισοδήματος υπολογίζεται ως εξής:

4% αν η δήλωση υποβληθεί στις πρώτες 45 λειτουργίας της εφαρμογής , δηλαδή μεταξύ 15 Μαρτίου και 30 Απριλίου

3% αν η δήλωση γίνει τις επόμενες 45 ημέρες, δηλαδή μεταξύ 1ης Μαΐου και 15 Ιουνίου

2% αν η δήλωση υποβληθεί τον τελευταίο μήνα λειτουργίας της πλατφόρμας , δηλαδή μεταξύ 16 Ιουνίου και 15 Ιουλίου



Για όσους επιλέξουν τις δόσεις, η αποπληρωμή θα σε 8 μηνιαίες αρχής γενομένης από το τέλος Ιουλίου.

