«Θέλουμε να μειώσουμε περαιτέρω τους φόρους, όχι διότι θέλουμε να είμαστε ευχάριστοι, αλλά επειδή μπορούμε να το κάνουμε. Ήδη το 2025 προχωρούμε σε 12 μειώσεις φόρων. Το 2026 και το 2027 μπορούμε να προχωρήσουμε σε περαιτέρω μειώσεις, για δύο λόγους: διότι η Ελλάδα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις όλων των διεθνών οργανισμών θα έχει υψηλότερη ανάπτυξη από το μέσο όρο της ΕΕ και επειδή συνεχίζεται η προσπάθεια για τη μείωση της φοροδιαφυγής. Λόγω της αναπτυξιακής πολιτικής και της πολιτικής για τη φοροδιαφυγή, όλοι όσοι πληρώνουν αγόγγυστα τους φόρους τους, θα δουν χαμηλότερη επιβάρυνση».

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας χθες Πέμπτη στο ετήσιο Tax Forum που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο. Ο υπουργός υπογράμμισε δε τα στοιχεία της Eurostat σύμφωνα με τα οποία το 2023 η Ελλάδα είχε τη μεγαλύτερη μείωση φόρων ως προς το ΑΕΠ μεταξύ των χωρών της ΕΕ, από 42,8 % το 2022 σε 40,7 % το 2023. «Παρά το γεγονός ότι προχωρούν οι πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής που οδηγούν σε περισσότερα έσοδα, η ανάπτυξη της οικονομίας και οι 60 μειώσεις φόρων που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση την τελευταία 5ετία οδήγησαν σε μείωση του ποσοστού των φόρων ως προς το ΑΕΠ», ανέφερε ο υπουργός.

Ανήγγειλε δε ότι το νομοσχέδιο με το οποίο θα υλοποιηθούν οι πρωτοβουλίες που έχουν ανακοινωθεί για το 2025 (μεταξύ άλλων απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για κλειστά ακίνητα που προσφέρονται προς μίσθωση, περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα, κίνητρα για συγχωνεύσεις και καινοτομία) αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση την ερχόμενη εβδομάδα.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής ο κ. Χατζηδάκης τόνισε πως για πρώτη φορά ο μέσος μισθωτός πληρώνει κατά τι λιγότερους φόρους απ ό,τι ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας. «Δεν είμαστε αφελείς, γνωρίζαμε ότι θα υπήρχαν αντιδράσεις. Αλλά δεν είναι νοητό για εμένα το αφεντικό σε μια δουλειά να πληρώνει λιγότερο φόρο από τον υπάλληλό του που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό. Η αλλαγή που έγινε απέφερε έσοδα με χαρακτήρα δικαιοσύνης. Και εκείνοι που αμφισβήτησαν το σύστημα ήταν μερικές εκατοντάδες, που σημαίνει ότι η «ιερή οργή» ήταν αναντίστοιχη με τις προσφυγές που έγιναν», επεσήμανε. Σημείωσε επίσης την εφαρμογή της διασύνδεσης των ταμειακών μηχανών με τα POS, που παρά τις προβλέψεις αναλυτών όχι μόνο έγινε αλλά ξεπέρασε και τους στόχους που είχαν τεθεί στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης. «Αυτό έχει συμβάλει να έχουμε το πρώτο εξάμηνο του 2024 10,3 % παραπάνω έσοδα από ΦΠΑ σε σχέση με το 2023, με πληθωρισμό 3 %. Το υπόλοιπο 7,3 % προέρχεται από την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Έχουμε διαλέξει τον δύσκολο αλλά τον σωστό δρόμο και γι' αυτό έχουμε αποτελέσματα», είπε. «Από τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη από το 2019 και μετά έχει γίνει μία συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής που δεν υπάρχει όμοιά της τις τελευταίες δεκαετίες».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στη βελτίωση σημαντικών ποιοτικών δεικτών στην οικονομία, όπως:

- Η αύξηση των εξαγωγών που ανήλθαν το 2023 σε 98 δισ., δηλαδή ήταν 43% του ΑΕΠ. Το 2008 ήταν 54 δις. ή 22,8% του ΑΕΠ.

-Η ποιοτική διαφοροποίηση των εξαγωγών καθώς το μερίδιο των αγαθών την περίοδο 2020-2022 ξεπέρασε για πρώτη φορά το αντίστοιχο των υπηρεσιών, ενώ το 2023 η αναλογία ήταν περίπου στο 50-50 . «Δεν μιλάμε πλέον μόνο για τη ναυτιλία και τον τουρισμό», ανέφερε ο υπουργός.

-Η αύξηση του μεριδίου των εξαγωγών υψηλής τεχνολογίας στο σύνολο των εξαγωγών αγαθών.

-Η αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ κατά 2 μονάδες τα τελευταία 5 χρόνια, «παρά τους αστικούς μύθους ότι η βιομηχανία βρίσκεται σε κρίση».

-Η αύξηση του όγκου των επενδύσεων που την τελευταία πενταετία ήταν η μεγαλύτερη σε όλη την ΕΕ. Οι επενδύσεις την περίοδο 2019-2023 αυξήθηκαν σε σταθερές τιμές κατά 53,4% και ειδικά το 2023 αυξήθηκαν με ρυθμό 6,6 %, ουσιαστικά στο επίπεδο που προέβλεπε ο προϋπολογισμός.

«Δεν πανηγυρίζουμε, ούτε τελείωσε η προσπάθεια, αλλά όλα αυτά είναι σημαντικά επιτεύγματα τα οποία καλό είναι να μην υποτιμούμε. Έχουμε κάθε δικαίωμα να είμαστε περήφανοι γι αυτά που όλοι μαζί πετύχαμε. Όπως είμαστε περήφανοι όταν τα καταφέρνει ένας αθλητής ή ένας επιστήμονας διεθνώς, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι και για τα συλλογικά μας επιτεύγματα», κατέληξε ο κ. Χατζηδάκης.

Πηγή: Skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.