«Όλη αυτή η οικογένεια είναι μια φωλιά από οχιές. Θα τυλιχτούν γύρω σου και θα σε πνίξουν». Αυτά ήταν τα λόγια του Ρόι, του μεγαλύτερου αδελφού του Λόγκαν στην επιτυχημένη σειρά του HBO «Succession», καθώς προειδοποιούσε τον εγγονό του Γκρεγκ για τους κινδύνους που κρύβει η είσοδος στην οικογενειακή επιχείρηση.

Ωστόσο, μερικές φορές η μυθοπλασία και η πραγματικότητα δεν απέχουν τόσο πολύ μεταξύ τους. Η διαδικασία της διαδοχής είναι μια από τις πιο ευαίσθητες και δύσκολες στιγμές στη ζωή μιας οικογενειακής επιχείρησης.

Ο μέσος όρος ηλικίας των 30 πλουσιότερων ανθρώπων παγκοσμίως είναι τα 70 έτη και η στιγμή για την παράδοση της σκυτάλης πλησιάζει. Η αντικατάσταση ενός χαρισματικού ηγέτη είναι πάντα περίπλοκη και συχνά συνεπάγεται αλλαγή του μοντέλου της εταιρείας. Ο ρόλος που θα διαδραματίσει η οικογένεια είναι καθοριστικός. Η οικογένεια μπορεί να παραιτηθεί από την καθημερινή λειτουργία της εταιρείας, δίνοντας τον εκτελεστικό έλεγχο σε έναν διευθύνοντα σύμβουλο εκτός οικογένειας, αλλά ποτέ τον απόλυτο έλεγχο.

Ο Μπάφετ συνδέει τη διαδοχή και την κληρονομιά

Ο πιο διάσημος επενδυτής στον κόσμο, ο Γουόρεν Μπάφετ, 94 ετών, έχει ήδη οργανώσει το σχέδιο διαδοχής του. Παρά τον θάνατο του επί χρόνια συνεταίρου και δεξιού του χεριού, Charlie Munger, πέρυσι, ο Μπάφετ δεν δείχνει σημάδια συνταξιοδότησης. Τον Μάιο του 2021, ο Αμερικανός επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος ανακοίνωσε ότι διάδοχός του στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου Berkshire Hathaway θα είναι ο Greg Abel, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος από το 2018 και επικεφαλής του ενεργειακού τμήματος του ομίλου. Ο Abel, ένας 62χρονος Καναδός, θα αναλάβει τον ρόλο του διευθύνοντος συμβούλου, αλλά δεν θα αντικαταστήσει τον Μπάφετ στην προεδρία. Τη θέση αυτή αναμένεται να αναλάβει ο γιος του Μπάφετ, Χάουαρντ. Η εταιρεία του, Berkshire Hathaway, αξίζει περίπου 1 τρισ. δολάρια!

Κατ' αρχήν, ο Greg Abel θα έχει την εξουσία να λαμβάνει επενδυτικές αποφάσεις, όπως εξήγησε ο Μπάφετ στη συνέλευση των μετόχων της Berkshire Hathaway το 2023 και επανέλαβε και φέτος. Ο Γουόρεν Μπάφετ αποκάλυψε φέτος και μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια σχετικά με το μέλλον του: την τύχη της κληρονομιάς του. Ο επενδυτής -που σήμερα είναι ο ένατος πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με εκτιμώμενη περιουσία 144 δισ. δολαρίων- σχεδιάζει να αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του σε ένα νέο φιλανθρωπικό ίδρυμα που θα διευθύνουν τα παιδιά του. Ο Μπάφετ έχει τρία παιδιά: Σούζαν, 72 ετών, Χάουαρντ, 69 ετών και Πίτερ, 66 ετών. Η Σούζαν και ο Χάουαρντ είναι και οι δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Berkshire Hathaway, ενώ και τα τρία αδέλφια διαχειρίζονται ήδη τα δικά τους φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ωστόσο, ο Μπάφετ σκοπεύει να εμπιστευτεί την κληρονομιά του σε ένα νέο ίδρυμα, όπου οι αποφάσεις σχετικά με τη διανομή των κεφαλαίων θα απαιτούν ομόφωνη συμφωνία μεταξύ των τριών.

Η μάχη των Μέρντοχ και οι δικαστικές αίθουσες…

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ είναι Αυστραλός και απέκτησε την αμερικανική υπηκοότητα το 1985, προκειμένου να αποκτήσει την ιδιοκτησία του τηλεοπτικού δικτύου Fox News. Ωστόσο, η επιρροή του Μέρντοχ στη βρετανική πολιτική και η εμπλοκή του σε διάφορα σκάνδαλα τις τελευταίες δεκαετίες έχουν κάνει τον αγώνα για τον μελλοντικό έλεγχο της αυτοκρατορίας του στα μέσα ενημέρωσης να μοιάζει με μια κατεξοχήν βρετανική σαπουνόπερα.

Η οικογένεια Μέρντοχ αποτέλεσε την κύρια έμπνευση για την τηλεοπτική σειρά «Succession». Τώρα, ένα δικαστήριο στο Ρίνο της Νεβάδα έχει ξεκινήσει από τον Σεπτέμβριο μια ακρόαση -κλειστή για τον Τύπο- για να επανεξετάσει το καταπίστευμα που κατανέμει τον έλεγχο της αυτοκρατορίας Μέρντοχ μεταξύ των μελών της οικογένειας.

Το καταπίστευμα, που ιδρύθηκε το 1999, παρέχει στην οικογένεια Μέρντοχ οκτώ ψήφους, δίνοντάς της αποφασιστικό έλεγχο στα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών της. Η News Corporation, η οποία εποπτεύει σημαντικά ΜΜΕ όπως οι Times, η Sun και η Wall Street Journal, ελέγχει, επίσης, ένα τεράστιο δίκτυο ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών. Το Fox News στις ΗΠΑ και το Talk TV στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι βασικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του συντηρητικού πολιτικού λόγου στις αντίστοιχες χώρες τους.

Ο Ρούπερτ Μέρντοχ, 93 ετών, κατέχει τέσσερις από τις ψήφους του καταπιστεύματος. Οι άλλες τέσσερις μοιράζονται μεταξύ των μεγαλύτερων παιδιών του: Prudence (66 ετών), Elizabeth (56 ετών), Lachlan (53 ετών) και James (51 ετών). Οι δύο νεότερες κόρες του, η Grace (22) και η Chloe (21), που γεννήθηκαν από τον τρίτο γάμο του με την Wendi Deng, δεν περιλαμβάνονται στο καταπίστευμα.

Τα τελευταία χρόνια, ο Ρούπερτ και ο γιος του Λάχλαν έχουν ευθυγραμμιστεί περισσότερο ως προς τις ακροδεξιές πολιτικές τους απόψεις και τον ρόλο που πιστεύουν ότι τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να διαδραματίζουν στη διαμόρφωση αυτών των απόψεων. Μια σημαντική αλλαγή σημειώθηκε όταν ο Ρούπερτ παραιτήθηκε από πρόεδρος της Fox και της News Corp, δίνοντας τα ηνία στον Λάχλαν.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα άλλα τρία παιδιά -η Prudence, η Elizabeth και ο James- με πιο μετριοπαθείς πολιτικές απόψεις σε σύγκριση με τον Ρούπερτ και τον Λάχλαν, δίνουν τη μάχη τους στο δικαστήριο για να εμποδίσουν τον Λάχλαν να εδραιώσει την εξουσία του στην αυτοκρατορία των μέσων ενημέρωσης. Ωστόσο, είναι πολύ πιθανό αυτή η διαμάχη να καταλήξει σε ένα εξωδικαστικό συμβιβασμό, με οικονομικά ανταλλάγματα…

Τζόρτζιο Αρμάνι: Η πρόκληση της διαδοχής ενός θρύλου

Η κατάσταση του Giorgio Armani ξεχωρίζει στη σημερινή βιομηχανία της μόδας και της παγκόσμιας οικονομίας. Η αυτοκρατορία του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το προσωπικό του όραμα. Ο ιδρυτής επιβλέπει σχολαστικά κάθε λεπτομέρεια, από τις συλλογές ρούχων που παρουσιάζονται κάθε χρόνο μέχρι τις οικονομικές αποφάσεις που λαμβάνονται για την εταιρεία. Ως σχεδιαστής, διευθύνων σύμβουλος και μοναδικός μέτοχος της μάρκας που φέρει το όνομά του, ο Αρμάνι έχει δώσει σταθερά προτεραιότητα στην ανεξαρτησία σε έναν τομέα που κυριαρχείται όλο και περισσότερο από μεγάλους ομίλους πολυτελείας.

Τώρα, στα 90 του χρόνια, το ζήτημα της διαδοχής γίνεται κρίσιμο. Ο Αρμάνι δεν έχει παιδιά ή σαφείς κληρονόμους για να αναλάβουν τον αξιόλογο οίκο μόδας του, αν και ορισμένοι συγγενείς του συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Αυτή η αβεβαιότητα σχετικά με το μέλλον μιας τόσο εμβληματικής μάρκας έχει γίνει μια «πιεστική ανησυχία» στην Ιταλία. Ο εντοπισμός ενός κατάλληλου διαδόχου για έναν θρύλο της μόδας δεν είναι μικρό έργο. Ανταποκρινόμενος σε αυτή την πρόκληση, ο ίδιος προσπαθεί να τακτοποιήσει τις εκκρεμότητες. Πρόσφατα, αποκάλυψε ότι έχει δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαδοχής για να διασφαλίσει τη συνέχεια της κληρονομιάς του μόλις αποχωρήσει από το τιμόνι του ομίλου μόδας.

Ο σχεδιαστής έχει παραδεχτεί ότι δεν αναζητά έναν μοναδικό διάδοχο για την αυτοκρατορία του. Αντίθετα, προσανατολίζεται σε μια ομάδα έμπιστων συνεργατών που θα καλύψουν το κενό της ηγεσίας όταν ο ίδιος αποχωρήσει. Με την πάροδο των ετών, έχει επιλέξει και εκπαιδεύσει προσεκτικά μια ταλαντούχα ομάδα για να διασφαλίσει ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να ευημερεί, διατηρώντας παράλληλα τις βασικές αξίες της μάρκας. Αγαπημένος των διασημοτήτων στα κόκκινα χαλιά, ο Armani έχει αναπτύξει σχέσεις συνεργασίας με διάφορους αστέρες όλα αυτά τα χρόνια, όπως ο Richard Gere, ο Eric Clapton και η Lady Gaga.

