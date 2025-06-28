Σε συμφωνία κατέληξαν οι χώρες της G7, με στόχο να προστατευθούν οι αμερικανικές πολυεθνικές εταιρείες από την καταβολή υψηλότερων φόρων στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times, η πρόταση, που υποστηρίχθηκε ένθερμα από την Ουάσινγκτον και άλλα μέλη της G7, προβλέπει ότι οι φόροι που έχουν ήδη καταβληθεί στις ΗΠΑ θα αναγνωρίζονται ως συμψηφισμός απέναντι σε παρόμοιες επιβαρύνσεις σε άλλες χώρες.

Με αυτόν τον τρόπο, οι αμερικανικοί όμιλοι θα αποφύγουν διπλή φορολόγηση και θα ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά τους διεθνώς. Η εν λόγω κίνηση έρχεται σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων για την παγκόσμια μεταρρύθμιση της φορολόγησης των πολυεθνικών, με επίκεντρο την καταπολέμηση της φοροαποφυγής και την εξασφάλιση δικαιότερων εσόδων για τα κράτη.

Πηγή: skai.gr

