«Τρελές μπούρδες» η ακροδεξιά ρητορική του Ίλον Μασκ, λέει ο Μπιλ Γκέιτς

Ο Μπιλ Γκέιτς χαρακτήρισε τον εναγκαλισμό του Ίλον Μασκ με ακροδεξιούς πολιτικούς και την προσπάθεια να παρέμβει στην πολιτική άλλων χωρών ως «τρελές μπούρδες» («crazy shit»).

Ο Μασκ έχει εξαπολύσει τις τελευταίες εβδομάδες μια σειρά από αβάσιμες συκοφαντίες σε βάρος Βρετανών πολιτικών για υποτιθέμενη συγκάλυψη ενός σκανδάλου βιασμού πριν από μια δεκαετία, αναφέρει ο Guardian.

Το Λονδίνο ετοιμάζει έναν νέο νόμο για την ασφάλεια στο διαδίκτυο που θα μπορούσε να περιορίσει κάποιες δραστηριότητες του Μασκ, συμπεριλαμβανομένου του X.

Ο Guardian θυμίζει ότι ξέσπασε σάλος από τον ναζιστικό χαιρετισμό του Μασκ στην εκδήλωση για την ορκωμοσία του Τραμπ και ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο απάντησε στην παγκόσμια κατακραυγή που έλαβε δημοσιεύοντας μια σειρά από λογοπαίγνια για τη λέξη «ναζί». Χθες, Δευτέρα, ήταν η 80ή επέτειος από την απελευθέρωση των θυμάτων του Άουσβιτς.

Ο Γκέιτς επέκρινε επίσης τον Μασκ επειδή αγκάλιασε ακόμη και ακροδεξιούς πολιτικούς, όπως τον Βρετανό ισλαμόφοβο ακροδεξιό ακριβιστή Τόμι Ρόμπινσον και τον Νάιτζελ Φάρατζ.

Ο Μασκ έχει επίσης υποστηρίξει ανοιχτά το γερμανικό ακροδεξιό κόμμα AfD εν όψει των εκλογών στη Γερμανία.

«Θες να προωθήσεις τη Δεξιά, αλλά λες ότι ο Νάιτζελ Φάρατζ δεν είναι αρκετά δεξιός» είπε ο Γκέιτς στους Sunday Times. «Εννοώ, αυτά είναι τρελές μπούρδες. Υποστηρίζεις το AfD... Αν κάποιος είναι πολύ έξυπνος -και αυτός είναι- θα πρέπει να σκεφτεί πώς μπορεί να βοηθήσει. Αλλά αυτό είναι ένα λαϊκίστικο ανακάτεμα».

Ο Γκέιτς είπε ακόμη ότι ο Μασκ ήταν ένοχος για «υπερβολή».

«Είναι πραγματικά τρελό να μπορεί να αποσταθεροποιεί τις πολιτικές καταστάσεις στις χώρες» είπε ο Γκέιτς. «Νομίζω ότι στις ΗΠΑ οι ξένοι δεν επιτρέπεται να δίνουν χρήματα. Άλλες χώρες ίσως θα πρέπει να υιοθετήσουν ασφαλιστικές δικλείδες για να βεβαιωθούν ότι οι σούπερ πλούσιοι ξένοι δεν αλλοιώνουν τις εκλογές τους».

Και συνέχισε: «Είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί κάποιος που έχει εργοστάσιο αυτοκινήτων τόσο στην Κίνα όσο και στη Γερμανία, του οποίου η επιχείρηση πυραύλων εξαρτάται εξαιρετικά από τις σχέσεις με κυρίαρχα έθνη και που είναι απασχολημένος με την περικοπή 2 τρισ. δολαρίων από τις κρατικές δαπάνες των ΗΠΑ και τη διαχείριση πέντε εταιρειών, έχει εμμονή με αυτή την ιστορία στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Ο Γκέιτς έδωσε 50 εκατομμύρια δολάρια υπέρ της Καμάλα Χάρις στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ και έχει δώσει σχεδόν 60 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω του Ιδρύματος Γκέιτς. Τα περισσότερα από τα χρήματα του Ιδρύματος Γκέιτς προορίζονταν για να βοηθήσουν στην εξάλειψη ασθενειών όπως η πολιομυελίτιδα, η ελονοσία και ο HIV - ωστόσο ήταν αντικείμενο αντιδράσεων από τους Ρεπουμπλικάνους των ΗΠΑ αφού βοήθησε στη χρηματοδότηση εμβολίων κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

«Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ με αποκάλεσε παιδοκτόνο που προσπαθεί να βγάλει δισεκατομμύρια δολάρια», είπε σχετικά με τον σκεπτικιστή για τα εμβόλια που επέλεξε ο Τραμπ για υπουργό Υγείας των ΗΠΑ. «Πρέπει να έχεις αίσθηση του χιούμορ. Ο κόσμος δεν είναι λογικός τώρα και πρέπει να αποδεχτείς ότι μπορεί να σε αντιμετωπίζουν ως αντίχριστο επειδή προσπαθείς να βοηθήσεις».

Παρόλα αυτά, ο Γκέιτς επισκέφτηκε τον Τραμπ στο κλαμπ Mar-a-Lago στη Φλόριντα στις 27 Δεκεμβρίου για ένα δείπνο διάρκειας 3 ωρών. «Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όπου με άκουσε να μιλάω για τον HIV και την ανάγκη να παραμείνω γενναιόδωρος και να καινοτομήσω για να βρω μια θεραπεία» είπε ο Γκέιτς. «Μίλησα πολύ για την πολιομυελίτιδα, την ενέργεια και τα πυρηνικά, και δεν ήταν απορριπτικός.

«Κατά κάποιο τρόπο αισθάνεται πιο άνετα και δικαιωμένος από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στη ζωή του, επομένως έχει αυτοπεποίθηση» είπε ο Γκέιτς, εξηγώντας ότι δεν ένιωθε καμία απροθυμία να επισκεφτεί τον δεξιό πρόεδρο. «Λοιπόν, είναι το πιο ισχυρό άτομο στον κόσμο και η απόφασή του για το αν θα εξετάσει το ενδεχόμενο αλλαγής της χρηματοδότησης για τον HIV θα άξιζε το ταξίδι ή να ενθαρρύνει το Πακιστάν και το Αφγανιστάν να λάβουν σοβαρά υπόψη την εξάλειψη της πολιομυελίτιδας».

Ο Γκέιτς πρόσθεσε ότι συναντούσε τον Τραμπ πιο συχνά κατά την πρώτη του θητεία από ό,τι τον Τζο Μπάιντεν.

Ο Τραμπ, είπε ο Γκέιτς, «έχει πολλές δυνατότητες να με βοηθήσει… Θα χρηματοδοτήσει καινοτόμες θεραπείες για μολυσματικές ασθένειες ή θα τις τερματίσει; Πρέπει να παραμείνω κοντά. Όποιος καταφέρει να ενθουσιάσει τον πρόεδρο Τραμπ για τα σωστά πράγματα, αυτό είναι έργο του Θεού».

Πηγή: skai.gr

