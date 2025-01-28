Αρχιεπισκόπος Αλβανίας Αναστάσιος: Στα Τίρανα σήμερα το σκήνωμα - Σε λαϊκό προσκύνημα μέχρι την Πέμπτη

Το σκήνωμα του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου έφτασε σήμερα οδικώς στην Αλβανία μέσω του συνοριακού σταθμού της Κακαβιάς.

Κατά την άφιξη τιμητικό άγημα, κληρικοί αλλά και πλήθος απλών πιστών που θρηνούν για την απώλεια του ιεράρχη τους, επέδωσαν τιμές στη σορό του μακαριστού Αρχιεπισκόπου.

Μάλιστα, στη Βόρεια Ηπειρο, δεκάδες κόσμου βγήκαν στον δρόμο προς το Αργυρόκαστρο από όπου θα περνούσε η σορός, ραίνοντας με δάφνες την νεκροφόρα και ψέλνοντας το Χριστός Ανέστη, με δάκρυα στα μάτια

Στα Τίρανα το απόγευμα το σκήνωμα

H Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας ανακοίνωσε ότι η υποδοχή του σκηνώματος του μακαριστού Aρχιεπισκόπου κυρού Αναστασίου στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Χριστού στα Τίρανα θα λάβει χώρα την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2025 στις 4:00 το απόγευμα τοπική ώρα (5:00 ώρα Ελλάδος), ενώ το σκήνωμά του να τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου, στις 11:00 το πρωί τοπική ώρα (12:00 το μεσημέρι ώρα Ελλάδος) μετά τη Θεία Λειτουργία, στον καθεδρικό ναό που ο ίδιος έχτισε και αποτελεί αρχιτεκτονικό κόσμημα.

Η ταφή θα γίνει σε ειδική κρύπτη κάτω από το Ιερό Βήμα του Καθεδρικού Ναού, σημείο που ο ίδιος ο ιεράρχης είχε ορίσει και είχε ετοιμάσει.

Το σκήνωμα του μακαριστού Αρχιεπισκόπου αναχώρησε εχθες το πρωί από την Μητρόπολη Αθηνών για την Αλβανία, αφού πρώτα χιλιάδες κόσμου πέρασαν από το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του, για να υποβάλλον τα σέβη τους.

o Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας Αναστάσιος εκοιμήθη στις 8:30 το πρωί του Σαββάτου 25/01, μετά από πολυήμερη νοσηλεία στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» εξαιτίας πολυ-οργανικής ανεπάρκειας. Ο θάνατος του ιεράρχη αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας και στη Χριστιανοσύνη γενικότερα.

Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Αλβανίας που συνεδρίασε εκτάκτως στα Τίρανα αποφάσισε την εκλογή του Μητροπολίτη Κορυτσάς κ. Ιωάννη ως Τοποτηρητή του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου.

