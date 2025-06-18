Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Όπως λέει και η παροιμία, οι αξιωματούχοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή «μεταξύ σφύρας και άκμονος» (σε δυσχερή θέση). Οι υπέρμαχοι αυστηρής νομισματικής πολιτικής της επιτροπής θα υποστηρίξουν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν αυξημένες και ότι περαιτέρω χαλάρωση της πολιτικής θα έθετε σε κίνδυνο την επιδίωξη της τράπεζας να επιτύχει τον περίφημο στόχο του 2% για τον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο κινείται αυτή τη στιγμή σε λάθος κατεύθυνση, με το κύριο μέτρο της αύξησης των τιμών καταναλωτή να εκτοξεύεται σε υψηλό δεκαπέντε μηνών τον Απρίλιο (3,5%). Βλέπουμε επίσης αυξανόμενους ανοδικούς κινδύνους για τον μελλοντικό πληθωρισμό, κυρίως λόγω της αύξησης των λογαριασμών ενέργειας των νοικοκυριών, της υψηλής αύξησης των μισθών και της πρόσφατης αύξησης των παγκόσμιων τιμών πετρελαίου που προκλήθηκε από τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Από την άλλη πλευρά, οι υπέρμαχοι χαλαρής νομισματικής πολιτικής αναμφίβολα θα αντικρούσουν αυτά τα επιχειρήματα επισημαίνοντας τα σημάδια ψύχρανσης στην αγορά εργασίας της Βρετανίας και τις πρώτες ενδείξεις επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. Η έκθεση της αγοράς εργασίας Απριλίου/Μαΐου έχει σημάνει μερικούς κώδωνες κινδύνου. Η ανεργία και οι αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας είναι αυξημένες, οι κενές θέσεις εργασίας έχουν πέσει σε χαμηλά τεσσάρων ετών και η αύξηση των μισθών επιβραδύνεται, αν και από υψηλά επίπεδα. Η μεγαλύτερη ανησυχία μας, ωστόσο, είναι η ανησυχητική πτώση των καταγεγραμμένων μισθωτών υπαλλήλων, κατά τον συγκλονιστικό αριθμό των 109.000 υπαλλήλων μόνο τον Μάιο - η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση εκτός πανδημίας από τότε που άρχισαν οι καταγραφές το 2014.

Στη συνέχεια, υπάρχει το ζήτημα της οικονομικής δραστηριότητας προς εξέταση. Η οικονομία της Βρετανίας αναπτύχθηκε κατά ένα ισχυρό 0,7% το πρώτο τρίμηνο του έτους, αλλά μια απότομη επιβράδυνση το δεύτερο τρίμηνο φαίνεται σχεδόν αναπόφευκτη, ιδιαίτερα μετά την απογοητευτική πτώση του ΑΕΠ του Απριλίου (-0,3% MoM). Οι αξιωματούχοι αναμφίβολα έχουν επίγνωση ότι δεν έχουμε ακόμη δει το πλήρες αποτέλεσμα της φορολογικής επιδρομής στις επιχειρήσεις του Απριλίου ή των δασμών του Τραμπ στην οικονομία, όλα εν μέσω του φάσματος περαιτέρω φορολογικών αυξήσεων του Εργατικού κόμματος το φθινόπωρο. Ενώ δεν πρέπει να χάσουμε από τα μάτια μας το γεγονός ότι ο μοναδικός στόχος της Τράπεζας της Αγγλίας (BoE) είναι η επίτευξη σταθερότητας των τιμών, μια οικονομική ύφεση θα δημιουργούσε σαφώς κινδύνους για αυτόν τον στόχο.

Αυτό τοποθετεί την Τράπεζα της Αγγλίας σε μια κάπως δύσκολη θέση στη συνεδρίαση αυτής της εβδομάδας, και θα εκπλαγούμε αν η MPC ψηφίσει ομόφωνα υπέρ της μη αλλαγής. Υποψιαζόμαστε ότι τόσο ο Dhingra όσο και ο Taylor, οι οποίοι επέλεξαν μια μεγάλη μείωση τον Μάιο, θα ψηφίσουν και πάλι υπέρ μιας άμεσης μείωσης, πιθανώς κατά 25 μονάδες βάσης, αν και οι 50 μονάδες βάσης δεν αποκλείονται. Οι αγορές αναμένουν από τα υπόλοιπα επτά μέλη να ταχθούν υπέρ της μη αλλαγής, αλλά δεν θα μας εξέπληττε υπερβολικά να δούμε τουλάχιστον μία επιπλέον διαφωνούσα ψήφο υπέρ μιας χαλαρότερης πολιτικής.

Εκτός από την ψηφοφορία, η αγορά θα εστιάσει στις προσδοκίες που θα διατυπώσει η Τράπεζα της Αγγλίας για το μέλλον. Εδώ και αρκετό καιρό, η Τράπεζα της Αγγλίας έχει τονίσει ότι περαιτέρω «μειώσεις του βασικού επιτοκίου» θα ήταν τόσο «σταδιακές όσο και προσεκτικές». Δεδομένης της τελευταίας αύξησης του πληθωρισμού και της επικράτησης των προαναφερθέντων ανοδικών κινδύνων για τις τιμές καταναλωτή, που προέρχονται κυρίως από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, πιστεύουμε ότι η BoE θα διατηρήσει αυτή τη φρασεολογία προς το παρόν. Υπάρχει ωστόσο ένας αυξανόμενος κίνδυνος αυτή η στάση υπέρ της αυστηρής νομισματικής πολιτικής (hawkish) να εγκαταλειφθεί την Πέμπτη, κάτι που όχι μόνο θα εδραιώσει την πιθανότητα για μια ακόμη μείωση το αργότερο έως τον Σεπτέμβριο, αλλά θα αυξήσει επίσης ουσιαστικά την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων στην επόμενη συνεδρίαση της MPC τον Αύγουστο.

Προς το παρόν, παραμένουμε στην πρόβλεψή μας για μόλις δύο ακόμη μειώσεις του βασικού επιτοκίου από τώρα έως το τέλος του έτους, πιθανώς τον Αύγουστο και τον Νοέμβριο, όταν θα κυκλοφορήσουν οι τελευταίες «Εκθέσεις Νομισματικής Πολιτικής» (Monetary Policy Reports). Δεν πιστεύουμε ότι η MPC θα εξετάσει την ιδέα να μειώσει πιο επιθετικά από αυτό τα επιτόκια προς το παρόν, και πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε πτώση της στερλίνας λόγω της επικείμενης ανακοίνωσης της Πέμπτης θα είναι περιορισμένη. Τούτου λεχθέντος, μια επίσημη εγκατάλειψη της ρητορικής «σταδιακά και προσεκτικά» πιθανότατα θα προκαλούσε κάποια πίεση πώλησης στη λίρα.



Πηγή: skai.gr

