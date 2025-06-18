Η ρωσική οικονομία θα μπορούσε να επιβραδυνθεί υπερβολικά λόγω των υψηλών επιτοκίων και ενδέχεται να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην επιστροφή της σε τροχιά ανάπτυξης, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Reuters ο Αλεξάντερ Βεντιάχιν, πρώτος αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, της Sberbank.

«Υπάρχει κίνδυνος επιβράδυνσης της οικονομίας και να μην μπορέσουμε να βγούμε από αυτήν την ύφεση, και η περαιτέρω ανάπτυξη θα μπορούσε να είναι πολύ συγκρατημένη», δήλωσε ο Βεντιάκιν ενόψει του κύριου οικονομικού συνεδρίου της Ρωσίας στην Αγία Πετρούπολη, που ξεκινά την Τετάρτη.

Χαμηλοί ρυθμοί ανάπτυξης

Ο Βεντιάκιν προέβλεψε ρυθμό ανάπτυξης μεταξύ 1% και 2% το 2025, κάτω από την πιο αισιόδοξη πρόβλεψη της κυβέρνησης που είναι 2,5%.

«Απαιτείται η σοφία και η ευαισθησία της ρυθμιστικής αρχής και όλων των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών αρχών για να σταματήσει να αυξάνεται ο πληθωρισμός και να αποτραπεί μια τόσο απότομη πτώση της παραγωγής», πρόσθεσε ο Βεντιάκιν.

Επιπλέον, ανέφερε ότι το βασικό επιτόκιο θα μπορούσε να μειωθεί στο 17% από το τρέχον 20%, καθώς ένα χαμηλότερο επιτόκιο ήταν απαραίτητο για να επιστρέψει η Ρωσία σε τροχιά ανάπτυξης. Υποστήριξε επίσης ότι το ρούβλι είναι υπερτιμημένο αυτήν τη στιγμή.

Η κεντρική τράπεζα αύξησε το βασικό επιτόκιο στο 21% τον περασμένο Οκτώβριο, επιδιώκοντας να μειώσει τον πληθωρισμό. Καθώς ο πληθωρισμός άρχισε να μειώνεται, στη συνέχεια μείωσε προσεκτικά το επιτόκιο κατά 1 ποσοστιαία μονάδα στις 6 Ιουνίου.

«Η αίσθησή μου είναι ότι, πιθανότατα, το βασικό επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας θα μπορούσε να είναι περίπου στο 17% μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Δεν νομίζω ότι η κεντρική τράπεζα θα μειώσει απότομα το επιτόκιο, καθώς υπάρχει κίνδυνος ο πληθωρισμός να αυξηθεί ξανά», δήλωσε ο Βεντιάκιν.

Ο Βεντιάκιν υποστήριξε ότι μόνο ένα βασικό επιτόκιο κάτω του 15%, ένα επίπεδο που ισούται με το περιθώριο EBITDA πολλών πελατών της Sberbank, θα βοηθούσε στην επανέναρξη των επενδύσεων και στην αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης.

«Ένας έξυπνος επενδυτής με ένα τέτοιο περιθώριο EBITDA θα μπορούσε να αναλάβει νέα έργα. Πιστεύω ότι ένα επιτόκιο κάτω του 15%, δηλαδή, σε γενικές γραμμές, 12-14%, είναι ένα καλό επίπεδο για να αρχίσει η οικονομία να ανακάμπτει, να αναπτύσσεται και να προχωρά μπροστά», επεσήμανε.

Πηγή: skai.gr

