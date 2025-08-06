O πληθωρισμός στην Τουρκία θα υποχωρήσει σε μονοψήφιο ποσοστό σε δύο χρόνια, δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Οικονομικών Μεχμέτ Σιμσέκ, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εκτροχιαστεί.

Ο Σιμσέκ ανέφερε ότι αναμένει ο πληθωρισμός να παραμείνει εντός του εύρους της πρόβλεψης της κεντρικής τράπεζας για το τέλος του έτους από 19% έως 29% και ότι θα πέσει κάτω από το 20% το επόμενο έτος και σε μονοψήφιο ποσοστό το 2027.

«Διατηρούμε τις προβλέψεις μας για τον πληθωρισμό στο τέλος του έτους- οι απαραίτητες συνθήκες για αποπληθωρισμό είναι σε μεγάλο βαθμό σε ισχύ», δήλωσε σε συνέντευξη στο γραφείο του. «Ο αποπληθωρισμός εξελίσσεται κατά μήκος της προβλεπόμενης πορείας μας. Αυτό που έχει σημασία για εμάς είναι ότι αυτή η βελτίωση είναι διαρκής και σταθερή», πρόσθεσε.

Τα επίσημα στοιχεία της Δευτέρας έδειξαν ότι ο πληθωρισμός των τιμών καταναλωτή επιβραδύνθηκε στο 33,5% τον Ιούλιο, έχοντας κορυφωθεί στο 75% τον περασμένο Μάιο.

Τον περασμένο μήνα, η κεντρική τράπεζα μείωσε το επιτόκιο πολιτικής της κατά 300 μονάδες βάσης στο 43%, συνεχίζοντας έναν κύκλο χαλάρωσης που είχε διακοπεί από τις πολιτικές αναταραχές νωρίτερα φέτος, καθώς οι αγορές ηρέμησαν και η πορεία αποπληθωρισμού συνεχίστηκε.

Ο Σιμσέκ δήλωσε ότι ο συντονισμός των νομισματικών, δημοσιονομικών και εισοδηματικών πολιτικών θα βοηθήσει την Τουρκία να επιτύχει τους στόχους της.

«Η νομισματική πολιτική παρέχει ισχυρή στήριξη στον αποπληθωρισμό μέσω των διαύλων της ζήτησης, της συναλλαγματικής ισοτιμίας και των προσδοκιών, ενώ ο αυξημένος συντονισμός με τη δημοσιονομική πολιτική ενισχύει αυτή την προσπάθεια», είπε.

Επιπλέον, επεσήμανε ότι ενώ οι τιμές του πετρελαίου, οι δασμοί στο εξωτερικό εμπόριο και τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα δημιουργούν περιορισμένους ανοδικούς κινδύνους για τον πληθωρισμό, η κυβέρνηση είναι προετοιμασμένη να «αποτρέψει κάθε εμπόδιο στον αποπληθωρισμό, λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση πιθανών σοκ».

Η οικονομική ανάπτυξη φέτος θα μπορούσε να είναι «ελαφρώς χαμηλότερη» από τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 4%, σε μια «προσωρινή επιβράδυνση», όπως είπε, και όχι απότομη οικονομική ύφεση. Το πρώτο τρίμηνο, η οικονομία της Τουρκίας αναπτύχθηκε κατά 2%.

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών θα είναι κάτω από τους στόχους του προγράμματος, δήλωσε ο Σιμσέκ, προσθέτοντας ότι τα έσοδα του προϋπολογισμού θα υπολείπονται των προβλέψεων λόγω της βραδύτερης ανάπτυξης και του πληθωρισμού, αλλά η κυβέρνηση θα παραμείνει πειθαρχημένη στις δαπάνες.

Πηγή: skai.gr

