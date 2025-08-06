Σφίγγει ο κλοιός γύρω από «πειρατές» του διαδικτύου

Του Χρυσόστομου Τσούφη
Τη ...θηλειά στο λαιμό των «πειρατών» του διαδικτύου βάζει η κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κότσηρας.
Η απόφαση – που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού νόμου ο οποίος ψηφίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου - αυστηροποιεί και διευρύνει τους ελέγχους, αυξάνει τα πρόστιμα έως και τις 5.000€ και «βάζει» στο κάδρο των ευθυνών όχι μόνο τους διακινητές παράνομου λογισμικού αλλά και τους χρήστες του.
Ακόμη και η απλή παρακολούθηση ενός αγώνα ή μιας ταινίας μέσω streaming θα κοστίζει ...ακριβά. Ακόμη και 1000€ ανάλογα με την παράβαση. Αν δε γίνεται αναμετάδοση ή εμπορική χρήση τότε έχουμε πενταπλασιασμό τουλάχιστον του προστίμου.
Ο νέος τιμοκατάλογος προστίμων έχει ως εξής:
|ΠΑΡΑΒΑΣΗ
|ΠΡΟΣΤΙΜΟ
|
Χρήση/κατοχή παράνομων Προγραμμάτων Η/Υ ή servers
|1000€ τουλάχιστον και κατάσχεση
|
Εγγραφή/Διάθεση παράνομων Φορέων ήχου (CD, βινύλια, κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι
|1000€ τουλάχιστον και κατάσχεση
|
Αποθήκευση/Διάθεση Μουσικών συνθέσεων
|1000€ τουλάχιστον και κατάσχεση
|
Streaming/Κατοχή Εξοπλισμού για πειρατεία Αγώνων/ταινιών
|750€ - 5.000€ ανά περίπτωση (αυξάνεται σε δημόσια ή εμπορική Χρήση) και κατάσχεση
Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής, αλλά και στις περιπτώσεις που ο υπαίτιος επιθυμεί να αποφύγει τη δικαστική διαδικασία με τις ποινικές διώξεις και τα δικαστήρια. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι εκτός από τα πρόστιμα, ο παραβάτης θα πρέπει να αποζημιώσει και τους νόμιμους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.
Η απόφαση των Μενδώνη και Κώτσηρα βάζει στο ελεγκτικό παιχνίδι μια σειρά ελεγκτικών αρχών όπως την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) , την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) ακόμη και την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Όλες οι παραπάνω αρχές αποκτούν το δικαίωμα εκκίνησης της διαδικασίας επιβολής προστίμων.
Ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε κατόπιν καταγγελίας ή με στοιχεία έρευνας των δικαστικών αρχών.
Ο παράνομος εξοπλισμός που τυχόν βρεθεί κατάσχεται και συντάσσεται πρωτόκολλο. Στη συνέχεια ο ελεγχόμενος έχει 10 μέρες στη διάθεση του για να υποβάλλει αντιρρήσεις και ενστάσεις. Μετά την παρέλευση του 10ημέρου κι εφόσον οι θέσεις του ελεγχόμενου απορριφθούν, επιβάλλεται πρόστιμο.
Η απόφαση προβλέπει τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, προσβάσιμης από όλες τις ελεγκτικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παράβαση θα καταγράφεται και θα επηρεάζε μελλοντικές κυρώσεις
Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις προσπάθειες που κάνουν οι νόμιμες πλατφόρμες για την καταπολέμηση της πειρατείας όπως η συμφωνία Cosmote και Nova για την ανταλλαγή αθλητικού περιεχομένου.
