Σφίγγει ο κλοιός γύρω από «πειρατές» του διαδικτύου

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Τη ...θηλειά στο λαιμό των «πειρατών» του διαδικτύου βάζει η κοινή υπουργική απόφαση που υπογράφουν η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Κότσηρας.

Η απόφαση – που καθορίζει το πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού νόμου ο οποίος ψηφίστηκε στις 18 Φεβρουαρίου - αυστηροποιεί και διευρύνει τους ελέγχους, αυξάνει τα πρόστιμα έως και τις 5.000€ και «βάζει» στο κάδρο των ευθυνών όχι μόνο τους διακινητές παράνομου λογισμικού αλλά και τους χρήστες του.



Ακόμη και η απλή παρακολούθηση ενός αγώνα ή μιας ταινίας μέσω streaming θα κοστίζει ...ακριβά. Ακόμη και 1000€ ανάλογα με την παράβαση. Αν δε γίνεται αναμετάδοση ή εμπορική χρήση τότε έχουμε πενταπλασιασμό τουλάχιστον του προστίμου.

Ο νέος τιμοκατάλογος προστίμων έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟ Χρήση/κατοχή παράνομων Προγραμμάτων Η/Υ ή servers 1000€ τουλάχιστον και κατάσχεση Εγγραφή/Διάθεση παράνομων Φορέων ήχου (CD, βινύλια, κάρτες μνήμης, σκληροί δίσκοι 1000€ τουλάχιστον και κατάσχεση Αποθήκευση/Διάθεση Μουσικών συνθέσεων 1000€ τουλάχιστον και κατάσχεση Streaming/Κατοχή Εξοπλισμού για πειρατεία Αγώνων/ταινιών 750€ - 5.000€ ανά περίπτωση (αυξάνεται σε δημόσια ή εμπορική Χρήση) και κατάσχεση



Τα πρόστιμα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής, αλλά και στις περιπτώσεις που ο υπαίτιος επιθυμεί να αποφύγει τη δικαστική διαδικασία με τις ποινικές διώξεις και τα δικαστήρια. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι εκτός από τα πρόστιμα, ο παραβάτης θα πρέπει να αποζημιώσει και τους νόμιμους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.



Η απόφαση των Μενδώνη και Κώτσηρα βάζει στο ελεγκτικό παιχνίδι μια σειρά ελεγκτικών αρχών όπως την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) , την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) ακόμη και την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα. Όλες οι παραπάνω αρχές αποκτούν το δικαίωμα εκκίνησης της διαδικασίας επιβολής προστίμων.



Ο έλεγχος μπορεί να γίνει είτε κατόπιν καταγγελίας ή με στοιχεία έρευνας των δικαστικών αρχών.

Ο παράνομος εξοπλισμός που τυχόν βρεθεί κατάσχεται και συντάσσεται πρωτόκολλο. Στη συνέχεια ο ελεγχόμενος έχει 10 μέρες στη διάθεση του για να υποβάλλει αντιρρήσεις και ενστάσεις. Μετά την παρέλευση του 10ημέρου κι εφόσον οι θέσεις του ελεγχόμενου απορριφθούν, επιβάλλεται πρόστιμο.



Η απόφαση προβλέπει τη δημιουργία κεντρικής βάσης δεδομένων από τον Οργανισμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας, προσβάσιμης από όλες τις ελεγκτικές αρχές. Αυτό σημαίνει ότι κάθε παράβαση θα καταγράφεται και θα επηρεάζε μελλοντικές κυρώσεις



Η κυβερνητική παρέμβαση έρχεται να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις προσπάθειες που κάνουν οι νόμιμες πλατφόρμες για την καταπολέμηση της πειρατείας όπως η συμφωνία Cosmote και Nova για την ανταλλαγή αθλητικού περιεχομένου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.