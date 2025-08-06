Του Χρυσόστομου Τσούφη

Δεκαπενταύγουστος… Όπως η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, έχετε πάρει την οικογένεια σας, τους φίλους και τους συντρόφους σας και έχετε πάει σε κάποια παραλία.

Πολλοί από εσάς, θα επιλέξετε μια οργανωμένη. Όπως θα ξεκουράζεστε στην ξαπλώστρα σας, αν κοιτάξετε ψηλά, ενδεχομένως να δείτε να πετάνε, «σαρώνοντας» την περιοχή, drones. Μην θορυβηθείτε.

Θα είναι τα drones που θα εξαπολύσουν εκείνες τις μέρες ΑΑΔΕ και υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ώστε να ολοκληρώσουν τον ελεγκτικό κλοιό γύρω από τους «άτακτους» επιχειρηματίες που δεν διστάζουν να καταστρατηγούν τις συμβάσεις εκμετάλλευσης παραλιών που έχουν υπογράψει με το Δημόσιο.



Στο υπουργείο Οικονομικών βρίσκονται σε καθημερινές επαφές με τις εταιρείες που θα αναλάβουν το κομμάτι αυτό του ελέγχου, ώστε να «φιξαριστούν» και οι τελικές λεπτομέρειες της απογείωσης των drones.



Οι έλεγχοι φυσικά έχουν αρχίσει και γίνονται με όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα μέσα και με μεικτά κλιμάκια της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Οικονομικών, της αστυνομίας, της κτηματικής υπηρεσίας και των τοπικών αρχών.



Παρότι φέτος τα πράγματα είναι όντως πολύ καλύτερα από πέρυσι, δεν παύει με βάση τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία να έχουν γίνει 8.469 καταγγελίες, από τις οποίες έχει ήδη ελεγχθεί, σύμφωνα με πληροφορίες, το 55%-60%:

7.346 (86,7%) είναι ανώνυμες

1.123 (13,3%) είναι επώνυμες

Πιο αναλυτικά:

Περίπου 6 στις 10 καταγγελίες (5.395) αφορούν αυθαίρετη κατάληψη έκτασης

1.347 καταγγελίες έχουν να κάνουν με την παρακώλυση της ελεύθερης πρόσβασης

606 καταγγελίες είναι για αλλοίωση της μορφολογίας της ακτής

268 καταγγελίες για μη ανάρτηση πινακίδας με τις λεπτομέρειες της μίσθωσης (ως οφείλει κάθε παραχωρησιούχος)

260 καταγγελίες για παρακώλυση πρόσβασης ΑμεΑ

248 καταγγελίες για απουσία ναυαγοσώστη

207 καταγγελίες για ζητήματα καθαριότητας

138 καταγγελίες για ελλιπείς υποδομές

Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει ούτε στις καταγγελίες, καθώς είναι πρώτη, σχεδόν με διπλάσια διαφορά από τον δεύτερο προορισμό στη λίστα, με 1.781 καταγγελίες. Ακολουθούν:

Νότια Αττική: 909

Ρόδος: 381

Πρέβεζα: 334

Μαγνησία: 319

Κέρκυρα: 263

Κόρινθος: 261

Καβάλα: 255

Μεσσηνία: 247

Εύβοια: 240

Θάσος: 223

Οι ποινές ποικίλλουν ανάλογα με την παράβαση και περιλαμβάνουν λουκέτα και πρόστιμα:

Αυθαίρετη κατάληψη: επιβάλλεται σφράγιση και διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης στον χώρο που έχει καταληφθεί, ο χώρος σφραγίζεται με ταινία και απαγορεύεται η είσοδος και οποιαδήποτε οικονομική δραστηριότητα σε αυτόν. Επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τετραπλάσιο του ανταλλάγματος της παραχώρησης και αποκλεισμός του παραβάτη από κάθε διαδικασία παραχώρησης αιγιαλού και παραλίας για πέντε χρόνια.

Υπέρβαση παραχώρησης: Για υπερβάσεις άνω του 30% προβλέπονται αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε δημοπρασίες για 5 έτη και αναστολή λειτουργία της επιχείρησης. Για μικρότερες υπερβάσεις προβλέπονται πρόστιμα.

Παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης του κοινού: Πρόστιμα από 2.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ.

Αυθαίρετη κατάληψη: Πρόστιμο 4πλάσιο του τιμήματος στην περίπτωση ύπαρξης σύμβασης παραχώρησης.

Μεταβολές στο περιβάλλον: Ποινικές κυρώσεις.

Πηγή: skai.gr

