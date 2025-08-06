Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοίγουν» θέσεις εργασίας σε Δήμους και Περιφέρειες για ανέργους άνω των 55 ετών: Όσοι προσληφθούν θα μπορούν να απασχοληθούν για διάστημα 1 έτους, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη 1 χρόνο, ενώ ο μισθός επιδοτείται μέχρι και τα 750 ευρώ. Το πρόγραμμα «τρέχει» από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και διευκολύνει όσους δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Τετάρτη 6 Αυγούστου και ώρα 13:00, υποβάλλονται οι αιτήσεις των Δήμων και Περιφερειών για 2.500 νέες θέσεις εργασίας μέσω του προγράμματος απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ποιοι έχουν προοπτική πρόσληψης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Σκοπός του προγράμματος -σύμφωνα με την ΔΥΠΑ- είναι η δημιουργία συνολικά 35.000 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης, για να πιάσουν δουλειά άνεργοι ηλικίας 55 ετών έως 67 ετών, καθώς και ανέργων άνω των 67 ετών και έως 74 ετών που δεν έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο συντάξιμο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Για τις 2.500 επιπλέον θέσεις δύνανται να υποβάλουν αίτηση μόνο οι Δήμοι και οι Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες που δεν υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα επέκτασης των 6.000 θέσεων, σύμφωνα με την με αριθμ. 4461/18-02-2025 (Β’ 676) κοινή υπουργική απόφαση.

Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, αποκεντρωμένες Υπηρεσίες ή/και περιφερειακές Διευθύνσεις των φορέων Κεντρικής Διοίκησης,

β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα,

γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν.3852/2010 (Α΄ 87) που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα.

Ωφελούμενοι της δράσης, είναι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. οι οποίοι διαθέτουν συμπληρωμένο Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης, ηλικίας άνω των 55 ετών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες, και το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης ανέρχεται στο 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ.

Η σχετική διαδικασία έχει ως εξής:

Οι δικαιούχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής και εντολή κενής θέσης και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης.

Η Δ.ΥΠ.Α επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος πληροί τις προϋποθέσεις.

Οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Α υποδεικνύουν στον δικαιούχο, υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης.

Ο δικαιούχος επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.

Μετά την κάλυψη των 32.500 θέσεων που είχαν διατεθεί αρχικά, το πρόγραμμα επεκτείνεται φτάνοντας τις 35.000 θέσεις, σε όλη την επικράτεια.

Ο προϋπολογισμός των νέων θέσεων εργασίας ανέρχεται σε 45 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά οι δαπάνες για το πρόγραμμα προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 800 εκατ. ευρώ.



