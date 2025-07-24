Η κεντρική τράπεζα της Τουρκίας μείωσε τα επιτόκια για πρώτη φορά από τον Μάρτιο, συνεχίζοντας έναν κύκλο μείωσης που είχε εκτροχιαστεί από την πολιτική κρίση που προήλθε από τη σύλληψη ενός ηγετικού στελέχους της αντιπολίτευσης, σύμφωνα με το Reuters.

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής μείωσε το επιτόκιο μίας εβδομάδας στο 43% από 46% την Πέμπτη, περισσότερο από ό,τι αναμενόταν σε έρευνα του Bloomberg μεταξύ αναλυτών, όπου η μέση πρόβλεψη προέβλεπε μείωση κατά 250 μονάδες βάσης.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής με επικεφαλής τον διοικητή Φατίχ Καραχάν πιστεύουν ότι οι τουρκικές αγορές έχουν ηρεμήσει μετά το ξεπούλημα μετοχών και τις μαζικές διαδηλώσεις που προκάλεσε η σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και πιο τρομερού αντιπάλου του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η κεντρική τράπεζα είναι έκτοτε επιφυλακτική για μια πιθανή διολίσθηση του νομίσματος και αύξησε το βασικό της επιτόκιο στο 46% από 42,5% τον Απρίλιο. Οι τουρκικές αγορές έχουν σημειώσει ράλι τις τελευταίες εβδομάδες, με τις μετοχές και τα ομόλογα σε τοπικό νόμισμα να κερδίζουν έδαφος.

Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο επιβραδύνθηκε περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, στο 35,1%, φέρνοντας την κεντρική τράπεζα πιο κοντά στον στόχο της για το τέλος του έτους, που είναι 24%. Ενώ η Τουρκία εξακολουθεί να έχει ένα από τα υψηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στον κόσμο, έχει μειωθεί από το 75% τον περασμένο Μάιο χάρη σε ένα αυστηρό πλαίσιο νομισματικής πολιτικής.

Πηγή: skai.gr

