Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΕΞ - ΑΑΔΕ για τη διευκόλυνση του εμπορίου

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς του διεθνούς εμπορίου, της τελωνειακής πολιτικής και της επιχειρηματικής εξωστρέφειας.

Το Μνημόνιο προβλέπει μια σειρά από πρωτοβουλίες που εκσυγχρονίζουν και αναβαθμίζουν την υφιστάμενη συνεργασία των δύο φορέων. Μεταξύ άλλων, δρομολογούνται:

Ψηφιακή διασύνδεση μέσω της Ενιαίας Θυρίδας (Single Window) της ΑΑΔΕ και ενσωμάτωση σχετικών πληροφοριών στην ψηφιακή πύλη Agora.

Παροχή στατιστικών δεδομένων εξωτερικού εμπορίου για πιο στοχευμένες δράσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας.

Ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά προγράμματα για φορείς και επιχειρήσεις.

Εκπαίδευση και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ στελεχών του ΥΠΕΞ και της ΑΑΔΕ.

Συντονισμός σε διεθνές επίπεδο, με στόχο την απρόσκοπτη διακίνηση εμπορευμάτων και την ενίσχυση της διεθνούς εκπροσώπησης.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, χαρακτήρισε το Μνημόνιο «ένα σημαντικό βήμα για μια πιο ανταγωνιστική και ισχυρή εμπορικά Ελλάδα». Από την πλευρά του, ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, σημείωσε πως «η συνεργασία δημιουργεί ένα πρότυπο θεσμικής σύμπραξης στον δημόσιο τομέα, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία».

Η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί μέρος του Οδικού Χάρτη Διευκόλυνσης Εμπορίου 2022-2026, και εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων της Κυβερνητικής Επιτροπής για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου, την οποία συντονίζει ο γενικός γραμματέας ΓΓΔΟΣΕ, Δημήτρης Σκάλκος.

Όπως τόνισε ο ίδιος, «η συνεργασία ΥΠΕΞ – ΑΑΔΕ επιβεβαιώνει τη βούληση των δύο πλευρών να συμβάλουν ενεργά στη στήριξη της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση του εμπορικού περιβάλλοντος της χώρας».

