Σταθεροποιητικές τάσεις τιμές πώλησης κατοικιών προβλέπει το 49% των ειδικών, ενώ το 46% αναμένει περαιτέρω αύξηση. Ωστόσο, από αυτούς, το 42% θεωρεί ότι η άνοδος δεν θα ξεπεράσει το 5%. Μόνο ένα μικρό ποσοστό, κάτω του 5%, αναμένει μείωση των τιμών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ετήσιας έρευνας της Cerved Υπηρεσίες Ακινήτων αναφορικά με τις τάσεις στην αγορά κατοικίας. Αντίστοιχη είναι και η εικόνα στην ενοικίαση. Το 47% εκτιμά ότι θα υπάρξει άνοδος των τιμών μίσθωσης, με την πλειονότητα αυτών να θεωρεί ότι η αύξηση δεν θα υπερβεί το 5%. Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είτε αναμένουν σταθερότητα είτε περιορισμένη πτώση.

Ζήτηση που υπερβαίνει την προσφορά- Σταθερότητα στους όγκους συναλλαγών

Στην ερώτηση σχετικά με τη σχέση προσφοράς και ζήτησης στην αγορά κατοικιών έως τα τέλη του 2025, το 57% των συμμετεχόντων εκτιμά ότι η αγορά χαρακτηρίζεται από πλεόνασμα ζήτησης. Το 30% θεωρεί πως υπάρχει σχετική ισορροπία, ενώ μόλις το 12,8% διαπιστώνει υπεροχή της προσφοράς.

Σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις για την εξέλιξη των πωλήσεων, σχεδόν οι μισοί (47,4%) εκτιμούν ότι οι όγκοι θα παραμείνουν σταθεροί μέχρι το τέλος του 2025. Ποσοστό 41% προσδοκά αύξηση, ενώ μόνο το 11,6% προεξοφλεί πτώση στις συναλλαγές.

Τα διαμερίσματα διατηρούν τη μερίδα του λέοντος- Η ιδιοκατοίκηση ως κυρίαρχη πρόθεση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η καταγραφή των κατηγοριών ακινήτων που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση. Το 64% των ερωτηθέντων απάντησε «διαμερίσματα», ενώ ακολουθούν οι μονοκατοικίες και μεζονέτες με ποσοστό 19,4%, τα οικόπεδα με 9,3% και οι εξοχικές κατοικίες με 7,6%.

Η πλειονότητα των αγοραστών, σύμφωνα με το 61,5% των επαγγελματιών του χώρου, αναζητά κατοικίες για ιδιοκατοίκηση. Το υπόλοιπο 38,5% στρέφεται στην απόκτηση ακινήτων με επενδυτικά χαρακτηριστικά.

Η συμβολή των αλλοδαπών αγοραστών

Αξιοσημείωτο εύρημα αποτελεί η συμμετοχή αλλοδαπών στην αγορά ακινήτων. Το 46,4% των ειδικών εκτιμά ότι οι ξένοι αγοραστές αποτελούν ποσοστό κάτω από το 20% του συνόλου, ενώ το 35,6% πιστεύει ότι ξεπερνούν το 30%. Όμως, σύμφωνα με το 90% των ερωτηθέντων που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, το ποσοστό συμμετοχής των αλλοδαπών σε αυτές τις περιοχές υπερβαίνει το 30%, ενώ σε πολλές περιοχές, όπως οι Κυκλάδες, τα Επτάνησα, η Χαλκιδική και η Ερμιονίδα, υπερβαίνει και το 70%.

Συμπεράσματα: Ανθεκτικότητα με τάσεις εξομάλυνσης

Τα ευρήματα της έρευνας σκιαγραφούν μια αγορά με ανθεκτικότητα και συγκρατημένη αισιοδοξία. Η ζήτηση για κατοικίες παραμένει ισχυρή, με τους όγκους συναλλαγών να προβλέπεται ότι θα διατηρηθούν σε σταθερά ή ελαφρώς αυξημένα επίπεδα. Η ιδιοκατοίκηση κυριαρχεί ως κύριος σκοπός απόκτησης κατοικίας, ενώ η συμμετοχή των αλλοδαπών αγοραστών συνεχίζει να ενισχύει τη δραστηριότητα σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές. Τέλος, οι τιμές - τόσο στις πωλήσεις όσο και στις ενοικιάσεις - δείχνουν να εισέρχονται σε φάση επιβράδυνσης των αυξητικών ρυθμών των τελευταίων ετών , διαμορφώνοντας ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σχετική σταθερότητα και συγκρατημένη αισιοδοξία.

Σκοπός της έρευνας ήταν η αποτύπωση των απόψεων των ειδικών του κλάδου και η διαμόρφωση προβλέψεων για τη μελλοντική πορεία του τομέα. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 508 επαγγελματίες του κλάδου, εκ των οποίων οι 300 ήταν πιστοποιημένοι εκτιμητές και οι 208 σύμβουλοι ακίνητης περιουσίας, εκπροσωπώντας κτηματομεσιτικά γραφεία από όλη την ελληνική επικράτεια.

