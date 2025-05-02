Του Βαγγέλη Δουράκη

Επίδομα 1.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν χιλιάδες άνεργοι μέσω της ΔΥΠΑ: Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης εμπλούτισε την λίστα εγκεκριμένων προγραμμάτων κατάρτισης δίνοντας την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν δεξιότητες επιλέγοντας αυτό που τους ενδιαφέρει από έναν ακόμη πιο διευρυμένο κατάλογο. Βεβαίως, όσοι μπουν σε αυτή την διαδικασία και παρακολουθήσουν τα εν λόγω προγράμματα θα λάβουν και τη σχετική αμοιβή.

Οι άνεργοι που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελούμενων μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης το οποίο επιθυμούν από τη λίστα στην ενότητα «Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από ωφελούμενους - Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης για 50.000 Ωφελούμενους Ανέργους σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού» στη διεύθυνση https://app.cloud.voucher.gov.gr/oaed-sub2e/training-program/program-selection/front/index

Πώς λαμβάνει ένας άνεργος το επίδομα των 1.000€

Τα προσφερόμενα προγράμματα κατάρτισης επικαιροποιούνται και αναρτώνται στην πλατφόρμα voucher.gov.gr, καθώς και στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ.

H υποβολή των προγραμμάτων κατάρτισης από τους παρόχους παραμένει ανοικτή, συνεπώς η λίστα των προσφερόμενων προγραμμάτων εμπλουτίζεται διαρκώς μετά την έγκρισή τους από ανεξάρτητο αξιολογητή.

Τα προγράμματα εμφανίζονται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλωθεί.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 200 ωρών. Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Το πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης στοχεύει στην εκπαίδευση έως 50.000 ανέργων για την απόκτηση ψηφιακών (μεσαίου και προχωρημένου επιπέδου), πράσινων δεξιοτήτων και δεξιοτήτων οικονομικού εγγραμματισμού, με στόχο την προσαρμογή στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Περιλαμβάνει 200 ώρες κατάρτισης, δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, και υλοποιείται μέσω επιταγών κατάρτισης στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας;Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης- Next Generation EU2.

Ποια είναι η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης

Πληροφορίες για το πρόγραμμα διατίθενται στην ιστοσελίδα voucher.gov.gr (Επιταγές Κατάρτισης) και στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. dypa.gov.gr.

Η Δ.ΥΠ.Α. δεν υποχρεούται να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους εγγράφως ή ατομικά.

Οι ωφελούμενοι με δική τους φροντίδα και επιμέλεια λαμβάνουν γνώση για κάθε θέμα σχετικό με το έργο μέσω της ιστοσελίδας αυτής.

Δικαίωμα υποβολής «Αίτησης Συμμετοχής» για εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων Ανέργων, έχουν άνεργοι οι οποίοι πληρούν κατ’ ελάχιστον τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της Δ.ΥΠ.Α., ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.

2. Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών.

3. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική νομοθεσία.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον ίδιο τον ωφελούμενο μέσω gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: ► Αρχική - Εκπαίδευση - Κατάρτιση- Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελούμενων σε «Προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης 50.000 ανέργων σε ψηφιακές, πράσινες δεξιότητες και σε δεξιότητες οικονομικού εγγραμματισμού.

Η Διαδικασία Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής είναι η εξής:

1.Συνδέεστε με τους προσωπικούς σας κωδικούς Taxisnet.

2. Ελέγχεται η εγγραφή στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ, η ηλικία, και η μη συμμετοχή σε άλλα σχετικά προγράμματα (προγράμματα κατάρτισης σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες ανέργων ή εργαζόμενων) ή στην ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης ανέργων 25-45 ετών. Αν δεν πληρούνται τα κριτήρια, η αίτηση σας

απορρίπτεται.

3. Συμπληρώνετε όλα τα πεδία, επισυνάπτετε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (pdf) και υπεύθυνες δηλώσεις.

4. Μετά την υποβολή, δεν επιτρέπονται διορθώσεις.

5. Διαφυλάξτε την αίτησή σας και το αποδεικτικό υποβολής (ΚΑΥΑΣ, ημερομηνία, ώρα).





