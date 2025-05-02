Η κυβέρνηση της Κίνας ανακοίνωσε σήμερα πως αποτιμά πρόταση για διαπραγματεύσεις από πλευράς των ΗΠΑ για το ζήτημα των τελωνειακών δασμών.

«Οι ΗΠΑ ανέλαβαν πρόσφατα πρωτοβουλία επανειλημμένα» να στείλουν μήνυμα στο Πεκίνο πως ελπίζουν «να διεξαχθούν συνομιλίες», ανέφερε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου.

«Η Κίνα βρίσκεται σε διαδικασία αποτίμησης» της πρότασης, συνέχισε.

Η Ουάσιγκτον επέβαλε τελωνειακούς δασμούς 145% στα περισσότερα κινεζικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά. Το Πεκίνο ανταπέδωσε επιβάλλοντας δικούς του επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς ως και 125% σε κάποιες κατηγορίες αμερικανικών εισαγόμενων αγαθών.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, που επέστρεψε στην εξουσία τον Ιανουάριο και μοιάζει αποφασισμένος να εφαρμόσει πολιτικές προστατευτισμού, έχει αφήσει να εννοηθεί επανειλημμένα ότι η Κίνα έχει έλθει σε επαφή με τις ΗΠΑ προκειμένου να διεξαχθούν διαπραγματεύσεις για τους τελωνειακούς δασμούς. Το Πεκίνο το έχει διαψεύσει κατηγορηματικά.

Την Τετάρτη, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος διαβεβαίωσε πως υπάρχουν «ισχυρές πιθανότητες» τα δυο μέρη να κλείσουν συμφωνία.

Το Πεκίνο από την άλλη έχει τονίσει επανειλημμένα ότι είναι ανοικτό σε διάλογο με τις ΗΠΑ για το εμπόριο, αλλά στη βάση του «αμοιβαίου σεβασμού» και όχι υπό την «απειλή» των τελωνειακών δασμών, ενώ διαμηνύει πως θα συνεχίσει τον εμπορικό πόλεμο «μέχρι τέλους» αν χρειαστεί.

«Αν οι ΗΠΑ θέλουν να συζητήσουμε, πρέπει να δείξουν ειλικρίνεια για αυτό, να είναι έτοιμες να διορθώσουν τις λαθεμένες πρακτικές τους και να ακυρώσουν τους τελωνειακούς δασμούς που επέβαλαν μονομερώς, και να αναλάβουν δράση», σχολίασε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου σήμερα.

«Αν η αμερικανική πλευρά δεν διορθώσει τους λαθεμένους μονομερείς τελωνειακούς δασμούς της, αυτό θα δείξει (...) ότι είναι εντελώς υποκριτική και θα βλάψει περαιτέρω την αμοιβαία εμπιστοσύνη», πρόσθεσε.

Στην άλλη πλευρά, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη το βράδυ παρουσιαστή του τηλεοπτικού δικτύου Fox News πως η Κίνα έχει εκφράσει την επιθυμία να οργανωθούν συναντήσεις για συνομιλίες για το εμπόριο και προέβλεψε πως θα γίνουν «σύντομα».

«Ο υπουργός Οικονομικών μας Σκοτ Μπέσεντ εμπλέκεται στις προσπάθειες αυτές και οι συνομιλίες θα γίνουν σύντομα», είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, προσθέτοντας πως είναι ανοικτό το ερώτημα πόσα αγαθά πρέπει να αγοράζουν οι ΗΠΑ από την Κίνα στο εξής.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.