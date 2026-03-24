Του Χρυσόστομου Τσούφη

Η…αναβίωση του fuel pass για το δίμηνο, αρχικά, Απριλίου-Μαίου θα έχει σαν αποτέλεσμα περί τα 3,1 εκατ. ιδιοκτητών αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών να λάβουν μια ψηφιακή κάρτα των €50 αν ζουν στην ηπειρωτική Ελλάδα ή των €60 αν ζουν σε νησί (Τα ποσά είναι €30 και €35 για τους ιδιοκτήτες μοτοσυκλετών).

Όπως και στο παρελθόν όσοι δεν έχουν smartphones ή γενικά προτιμούν τα μετρητά, μπορούν να επιλέξουν την κατάθεση των χρημάτων στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Μόνο που σε αυτήν την περίπτωση τα ποσά είναι κατά €10 μικρότερα για τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και €5 για τις μοτοσυκλέτες.



Τα χρήματα αναμένεται να καταβληθούν εφάπαξ πριν από τα μέσα του Απριλίου.

Η κυβέρνηση σε σχέση με το παρελθόν διεύρυνε τα εισοδηματικά κριτήρια, εξομοιώνοντας τα με αυτά του προγράμματος ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 ώστε η …ομπρέλα προστασίας να περιλαμβάνει 3 στους 4 ιδιοκτήτες Ι.Χ.

Έτσι δικαιούχοι είναι:

Άγαμοι με ατομικό εισόδημα έως €25.000

Έγγαμοι με οικογενειακό εισόδημα τις €35.000, προσαυξημένο κατά €5.000/παιδί

Μονογονεϊκές οικογένειες με εισόδημα έως €39.000 προσαυξημένο κατά €5.000 για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Το Υπουργείο Οικονομικών υπολόγισε ότι η μηνιαία κατανάλωση στην Ελλάδα είναι 70 λίτρα. Οπότε με βάση την επιδότηση που δίνεται το τελικό όφελος για τον δικαιούχο θα είναι μια μείωση στην τιμή της αμόλυβδης μεσοσταθμικά στα €0,36/λίτρο (στα νησιά είναι €0,43/λίτρο).



Το νέο στοιχείο σε σχέση με την προηγούμενη εφαρμογή του μέτρου είναι ότι χρήματα μπορούν να αξιοποιηθούν και στα ταξί αλλά και στα ΜΜΜ. Δυνητικά δηλαδή το fuel pass ισοδυναμεί με μια κάρτα απεριορίστων διαδρομών της τάξης των €27 όπως σημείωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την εξειδίκευση των μέτρων.

Για να δοθεί η ενίσχυση, το φυσικό πρόσωπο θα δηλώνει σε σχετική πλατφόρμα στο gov.gr που θα ανοίξει την ερχόμενη εβδομάδα, το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακρoχρόνιας μίσθωσης.

Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα:

Να να είναι σε κυκλοφορία, να μην έχει δηλαδή τεθεί σε ακινησία

Να είναι ασφαλισμένο

Να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας

Diesel κίνησης

Για τη μείωση των τιμών στην αντλία, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε και την επιδότηση σε ολόκληρη την εφοδιαστική αλυσίδα του πετρελαίου κίνησης με €0,2/λίτρο (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ). Και αυτό το μέτρο έρχεται από το παρελθόν καθώς είχε εφαρμοστεί για ένα 6μηνο το 2022 με την επιδότηση πάντως να είναι μικρότερη, στα €0,15/λίτρο.



Το μέτρο εφαρμόζεται αρχικά για τον Απρίλιο ως έχει. Στο τέλος του μήνα με Υπουργική απόφαση θα καθοριστεί αν θα συνεχιστεί και το Μάιο και αν θα αναπροσαρμοστεί το ύψος της επιδότησης ανάλογα με το πώς θα διαμορφώνονται τότε οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου.



Εδώ οι δικαιούχοι – όσοι δηλαδή επαγγελματίες οδηγοί αλλά και ιδιώτες ιδιοκτήτες πετρελαιοκίνητων – δεν χρειάζεται να προβούν σε κάποια ενέργεια. Η έκπτωση θα χορηγηθεί απευθείας από τα διυλιστήρια στις εταιρείες εμπορίας και από εκείνες θα περάσει στα πρατήρια καυσίμων. Μια διαδικασία σύμφωνα με τον Υφυπουργό Οικονομικών Θάνο Πετραλιά που θα ολοκληρωθεί εντός 4-5 ημερών. Επομένως οι μειωμένες τιμές θα γίνουν ορατές στην αντλία από τις 5 Απριλίου το αργότερο.



Να σημειωθεί ότι οι ιδιώτες κάτοχοι πετρελαιοκίνητων Ι.Χ. θα επωφεληθούν και από τα 2 μέτρα, του Fuel pass στην αμόλυβδη και της επιδότησης στο diesel κίνησης.

Γιατί απορρίφθηκε η μείωση των ΕΦΚ

Μεγάλο μέρος της συζήτησης για την εξειδίκευση των μέτρων περιστράφηκε γύρω από την επιμονή της κυβέρνησης να μην μειώνει τους ΕΦΚ με το Υπουργείο Οικονομικών να δίνει παραδείγματα που δείχνουν ότι τα μέτρα που τελικά επιλέχθηκαν έχουν σημαντικότερο αποτύπωμα.

Στη Βενζίνη ο ΕΦΚ είναι στα €0,7/λίτρο και βάση κοινοτικών κανονισμών θα μπορούσε να μειωθεί έως τα €0,36/λίτρο (€0,359 για την ακρίβεια. Δηλαδή μια μείωση €0,34 όταν με το μέτρο που επιλέχθηκε το όφελος είναι €0,36. Και μάλιστα σε κάτι που στέκεται ιδιαίτερα η κυβέρνηση η οριζόντια μείωση του ΕΦΚ θα ωφελούσε και τους πιο ισχυρούς ενώ τώρα ευνοούνται τα 3/4.



Ομοίως στο Diesel κίνησης η κοινοτική οδηγία δεν επιτρέπει τη μείωση του ΕΦΚ περισσότερο από 8 λεπτά , δεδομένου ότι η χώρα μας ήδη βρίσκεται κάτω από τον κοινοτικό μέσο όρο. Με το μέτρο που επιλέχθηκε τελικά το όφελος είναι 20 λεπτά.

