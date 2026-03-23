Με κέρδη έκλεισε η Wall Street εν μέσω αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με φόντο την πτώση των τιμών του πετρελαίου εν μέσω αισιοδοξίας για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, ύστερα από δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις με το Ιράν.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 631 μονάδων (+1,38%), στις 46.208,47 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 299,14 μονάδων (+1,38%), στις 21.946,76 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 74,52μονάδων (+1,15%), στις 6.581 μονάδες.

